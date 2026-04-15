·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14873
clics
Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros
12506
clics
VÍDEO | Humillación en directo a Ana Rosa: una invitada rompe el guion y deja el plató en shock
10938
clics
Trump vuelve a publicar otra foto con Jesús
5367
clics
Los 15 mejores títulos de películas S
4985
clics
Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
más votadas
601
Un streamer compartía películas descatalogadas. Ahora Enrique Cerezo quiere que vaya a dos años a prisión y que pague 870.000 euros
737
Meloni da un paso más en su ruptura con Israel: “Condeno la masacre de civiles palestinos (…) Italia apoyará las sanciones”
599
Demando a Inda y Okdiario por inventar que la Guardia Civil dice que soy miembro de una red de acoso (Rubén Sánchez)
377
350 exministros, embajadores y funcionarios europeos instan a la UE a suspender el Acuerdo de Asociación con Israel
412
Pete Hegseth lee un versículo bíblico falso de Pulp Fiction en un servicio de oración en el Pentágono
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
52
clics
El funcionario de Vivienda que tramitó un piso protegido de Alicante para su pareja arquitecta: "Lo siento, la he cagado"
Comienzan las declaraciones de testigos en la causa que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de VPP en el residencial Les Naus de Alicante
|
etiquetas
:
funcionario
,
vivienda
,
tramitó
,
piso
,
protegido
,
alicante
,
pareja
22
5
0
K
335
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
5
0
K
335
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
woke
*
Estaba tan acostumbrado a trincar que creía que nadie se daría cuenta.
5
K
73
#4
placeres
*
#1
Me imagino las conversaciones que hubo en la cafetería de la consejería esos días todo el mundo pasándose el pelotazo y mirando como podían hablar con el "compañero" para que se la arreglara.
Pero tiene muchas gracia ahora el resto de funcionarios hablando que le dejaban toda la gestión a el y que confiaban ciegamente. Al menos 140 expedientes a familiares el solito... no se lo cree nadie,.
Por cierto, le han trincado con el carrito de los helados y ya ha vuelto al puesto tras…
» ver todo el comentario
3
K
40
#2
Suleiman
Y con eso ya está arreglado, circulen.....
2
K
34
#3
Jointhouse_Blues
"no lo volveré a hacer"
2
K
32
#5
mcfgdbbn3
Sí, la habrás
cagado
, pero con el dinero te has quedado.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero tiene muchas gracia ahora el resto de funcionarios hablando que le dejaban toda la gestión a el y que confiaban ciegamente. Al menos 140 expedientes a familiares el solito... no se lo cree nadie,.
Por cierto, le han trincado con el carrito de los helados y ya ha vuelto al puesto tras… » ver todo el comentario