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El funcionario de Vivienda que tramitó un piso protegido de Alicante para su pareja arquitecta: "Lo siento, la he cagado"

Comienzan las declaraciones de testigos en la causa que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de VPP en el residencial Les Naus de Alicante

| etiquetas: funcionario , vivienda , tramitó , piso , protegido , alicante , pareja
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5 comentarios
22 5 0 K 335 actualidad
#1 woke *
Estaba tan acostumbrado a trincar que creía que nadie se daría cuenta.
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placeres #4 placeres *
#1 Me imagino las conversaciones que hubo en la cafetería de la consejería esos días todo el mundo pasándose el pelotazo y mirando como podían hablar con el "compañero" para que se la arreglara.

Pero tiene muchas gracia ahora el resto de funcionarios hablando que le dejaban toda la gestión a el y que confiaban ciegamente. Al menos 140 expedientes a familiares el solito... no se lo cree nadie,.

Por cierto, le han trincado con el carrito de los helados y ya ha vuelto al puesto tras…   » ver todo el comentario
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#2 Suleiman
Y con eso ya está arreglado, circulen.....
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
"no lo volveré a hacer"
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#5 mcfgdbbn3
Sí, la habrás cagado, pero con el dinero te has quedado.
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menéame