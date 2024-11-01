edición general
"Fui esclavizada por mi familia política": las vejaciones que sufren millones de mujeres sometidas a matrimonios forzados en el mundo

Aislada y sola, Sara dice que se sintió indefensa cuando el marido con el que se vio obligada a casarse en Pakistán se volvió abusivo. Tenía 21 años. "Solía prender un encendedor en mi cara para asustarme y me decía: 'Te voy a quemar'", cuenta. Asegura que su comportamiento controlador empeoró cuando la llevaron a Reino Unido y se mudó con los padres de él en 2022. En lugar de la feliz vida matrimonial que le prometía su familia, su marido la atacó y sus suegros la obligaron a trabajar como esclava.

kastanedowski
En España todavia se usa... y es preocupante
Borgiano
Hay un nexo común bien fácil de descubrir pero que seguramente al meneante medio se le escape
ostiayajoder
Una tradwife q cae en las garras de lo woke
Quel
#1 Yo creo que si les das un par de vueltas mas, puedes lograr relacionar los matrimonios forzados con la invarianza del ciclo reproductivo de caracol australiano.
CharlesBrowson
aqui no nos libramos con aberraciones como tal, ojo a ciertas etnias y sobre todo los viajes a otros paises como pakistan cuando vayan menores
Chepacoleta
Para el progre medio son sus costumbres y hay que respetarlas. Solo saben que ponerse de perfil ante salvajadas multiculturales
