"Fui esclavizada por mi familia política": las vejaciones que sufren millones de mujeres sometidas a matrimonios forzados en el mundo

Aislada y sola, Sara dice que se sintió indefensa cuando el marido con el que se vio obligada a casarse en Pakistán se volvió abusivo. Tenía 21 años. "Solía prender un encendedor en mi cara para asustarme y me decía: 'Te voy a quemar'", cuenta. Asegura que su comportamiento controlador empeoró cuando la llevaron a Reino Unido y se mudó con los padres de él en 2022. En lugar de la feliz vida matrimonial que le prometía su familia, su marido la atacó y sus suegros la obligaron a trabajar como esclava.