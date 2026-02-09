edición general
Fuerzas de EEUU abordaron el buque petrolero Aquila II vinculado a Venezuela en el Océano Índico

Fuerzas de EEUU abordaron el buque petrolero Aquila II vinculado a Venezuela en el Océano Índico  

Fuerzas de Estados Unidos abordaron en el océano Índico al petrolero Aquila II, vinculado a Venezuela, en una operación sin incidentes dentro del área de INDOPACOM. Washington afirmó que el buque violaba sanciones y había sido rastreado desde el Caribe. La acción se enmarca en una política intensificada desde finales de 2025 para interceptar petroleros asociados a PDVSA y combatir redes ilícitas marítimas, lo que ha elevado las tensiones diplomáticas y militares con Caracas.

#2 KaBeKa
Joer con los somalíes estos... cuando hagan la peli van a tener que llamar al hijo de Tom Hanks para hacer la segunda parte.
Spirito #7 Spirito *
#2 Tienen más agallas que los legionarios con su cabrilla. xD

O no. :tinfoil:
Huginn #4 Huginn
abordar
De bordo.
tr. Dicho de una embarcación: Llegar a otra, chocar o tocar con ella, a propósito o por accidente. U. t. c. intr.

Esto... Cómo que no, ¿no?

Éste mejor:
piratear
De pirata y -ear.
intr. Ejercer la piratería.
Sin.:
saquear, asaltar, robar, desvalijar.
Spirito #8 Spirito *
#4 Piratas estadounidenses...

Veo en el futuro demandas millonarias... a menos que EEUU en el futuro no quiera ser bloqueado totalmente.
Malinke #1 Malinke
Trump atacándose a sí mismo
jm22381 #6 jm22381
#1 Me da que el petroleo era ruso y el cheto naranja lo ha pirateado.
Malinke #9 Malinke
#6 lo dije en broma. Ayer vi un video de algún cómico estadounidense en el que sacaban una imagen en la que Trump se había proclamado presidente de Venezuela, lo dijo de verdad.
A.more #3 A.more
Se consideran los amos del mundo.
taSanás #11 taSanás
#3 umm, allí donde china les deja, lo son.
Spirito #5 Spirito
Mal, seguimos en mal asunto.

Todo esto no es más que la confirmación del declive de EEUU.

Declive que nos va afectar bastante económicamente a los europeos.
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#5 ¿Y en qué nos va a afectar dices? xD xD xD xD
