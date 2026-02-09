Fuerzas de EEUU abordaron el buque petrolero Aquila II vinculado a Venezuela en el Océano Índico  

Fuerzas de Estados Unidos abordaron en el océano Índico al petrolero Aquila II, vinculado a Venezuela, en una operación sin incidentes dentro del área de INDOPACOM. Washington afirmó que el buque violaba sanciones y había sido rastreado desde el Caribe. La acción se enmarca en una política intensificada desde finales de 2025 para interceptar petroleros asociados a PDVSA y combatir redes ilícitas marítimas, lo que ha elevado las tensiones diplomáticas y militares con Caracas.