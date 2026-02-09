Fuerzas de EEUU abordaron el buque petrolero Aquila II vinculado a Venezuela en el Océano Índico  

Fuerzas de Estados Unidos abordaron en el océano Índico al petrolero Aquila II, vinculado a Venezuela, en una operación sin incidentes dentro del área de INDOPACOM. Washington afirmó que el buque violaba sanciones y había sido rastreado desde el Caribe. La acción se enmarca en una política intensificada desde finales de 2025 para interceptar petroleros asociados a PDVSA y combatir redes ilícitas marítimas, lo que ha elevado las tensiones diplomáticas y militares con Caracas.
| etiquetas: eeuu , abordar , barco , petrolero , aquila ii , venezuela , índico
O no.
De bordo.
tr. Dicho de una embarcación: Llegar a otra, chocar o tocar con ella, a propósito o por accidente. U. t. c. intr.
Esto... Cómo que no, ¿no?
Éste mejor:
piratear
De pirata y -ear.
intr. Ejercer la piratería.
Sin.:
saquear, asaltar, robar, desvalijar.
Veo en el futuro demandas millonarias... a menos que EEUU en el futuro no quiera ser bloqueado totalmente.
www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:212036/mmsi:35200169
Todo esto no es más que la confirmación del declive de EEUU.
Declive que nos va afectar bastante económicamente a los europeos.