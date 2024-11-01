Fuertes caídas de las bolsas de Europa y Asia tras la subida del petróleo por encima de los 100 dólares

Las tensiones bélicas en Oriente Medio han impactado en las bolsas europeas y asiáticas por la incertidumbre y las alzas de los combustibles. El barril de brent, crudo de referencia en Europa, ha superado los 100 dólares, un nivel no visto desde 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.
| etiquetas: fuertes caidas , bolsas de europa y asia , subida petróleo , 100 dólares
En el caso de los pobres, pase lo que pase.. la consecuencia es siempre la misma, les vaya bien o mal a los mercados, los pobres, siguen siendo simplemente eso... pobres.
