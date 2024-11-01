edición general
Fuertes caídas de las bolsas de Europa y Asia tras la subida del petróleo por encima de los 100 dólares

Las tensiones bélicas en Oriente Medio han impactado en las bolsas europeas y asiáticas por la incertidumbre y las alzas de los combustibles. El barril de brent, crudo de referencia en Europa, ha superado los 100 dólares, un nivel no visto desde 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

11 comentarios
#11 Dav3n
#9 No me digas xD
#7 Eukherio
#6 Muy racional no es, pero se ve mucho en Internet. No esperan mejorar su situación, simplemente se alegran de que otros pinchen.
#1 Findeton
Uff estoy muy preocupado :troll:
#2 LinternaGorri
#1 luego te preguntas por qué la gente no te toma en serio. Igual te crees que no te va afectar personalmente la sotuación. Las bolsas en el mundo libre son una burbuja asistida artificial y fraudulentamente.
#4 Eukherio
#2 Es la lógica de: si no tengo dinero no lo puedo perder. Muchos ya son conscientes de que su situación no mejorará en el futuro, por eso se alegran cuando la de otros empeora.
#6 Edheo
#4 Eso les pasa a la peña con pasta, si otros empeoran... es porque es a ellos a los que fluirá el dinero.
En el caso de los pobres, pase lo que pase.. la consecuencia es siempre la misma, les vaya bien o mal a los mercados, los pobres, siguen siendo simplemente eso... pobres.
#2
#5 lameth
#2 Luego cuando lo dice Milei o lo dicen de Argentina son todo hurras.
#8 Findeton
#2 Es la bolsa, es tu responsabilidad invertir de forma conservadora. ¿O es que estabas invirtiendo en burbujas? ¿No serás uno de esos malvados especuladores...?
#10 Eibi6
#2 a parte de ser un nazi de tomo y lomo es bastante mala persona como demuestra en multitud de comentarios como este
#3 Dav3n
#1 Los bots no se preocupan por la economía que ayudan a destruir con sus mantras, ok.

Es de primero de internet xD
#9 Findeton
#3 Economía y bolsa son cosas diferentes.
