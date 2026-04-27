Fuerte aumento: cada vez más jóvenes se niegan a servir en las fuerzas armadas

El número de objetores de conciencia en Alemania está aumentando considerablemente. En el primer trimestre de 2026, ya lo han solicitado 2.656 personas. Así lo informó el periódico Neue Osnabrücker Zeitung, citando información de la Oficina Federal de Asuntos Familiares y Funciones de la Sociedad Civil (BAFzA). Esto significa que en sólo tres meses ya se ha alcanzado la mayoría del número total del año anterior. En 2025 se registraron un total de 3.867 solicitudes, frente a algo menos de 3.000 en 2024.