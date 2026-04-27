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Fuerte aumento: cada vez más jóvenes se niegan a servir en las fuerzas armadas

Fuerte aumento: cada vez más jóvenes se niegan a servir en las fuerzas armadas

El número de objetores de conciencia en Alemania está aumentando considerablemente. En el primer trimestre de 2026, ya lo han solicitado 2.656 personas. Así lo informó el periódico Neue Osnabrücker Zeitung, citando información de la Oficina Federal de Asuntos Familiares y Funciones de la Sociedad Civil (BAFzA). Esto significa que en sólo tres meses ya se ha alcanzado la mayoría del número total del año anterior. En 2025 se registraron un total de 3.867 solicitudes, frente a algo menos de 3.000 en 2024.

| etiquetas: alemania , fuerte , aumento , objetores , conciencia , fuerzas , armadas
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Que vayan voluntarios los OTANazis primero. Y los hijos y nietos de Rutte, Von der Brujen, Napoleón IV, Stamer ....
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Veelicus #4 Veelicus
Les estan diciendo que en unos años a la guerra contra Rusia... pues ya me diras tu... pobres si, pero idiotas no son.
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Aguarrás #1 Aguarrás
Me parece DPM.
Que vayan los que declaran las guerras. :peineta:
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tul #3 tul
a no mas tardar lo convierten en obligatorio y ya tenemos el problema de la carne de cañon resuelta para otros 4 añitos.
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ronko #5 ronko
Ya lo ves sargento Bolilla, yo no he nacido para ser militar, crecí con ideas antimilitares, odio las armas quiero vivir en paz...
www.youtube.com/watch?v=ApOiSJSmsfU
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#12 tierramar
EEUU está preparando una guerra global contra Rusia y China, y necesita que Europa ponga el dinero y los muertos contra Rusia como ya está haciendo Ucrania: www.meneame.net/story/no-existe-ningun-plan-cierre-bases-estados-unido
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#13 tierramar *
Y cuidado PPSOE han aprobado el rearme, Sumar voto en contra y por la salida de la OTAN.
Si el siguiente gobierno lo configura PPSOE. nos meten la mili y nos sacrifican en alguna guerra yanqui!
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Robus #14 Robus
Yo fui insumiso en los años 90, flipo que todavía quede alguien que se apunte voluntariamente a hacer la mili.
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arturios #7 arturios
¿Cómo es que no queréis hacer la mili? mirad a los rusos!!!

Y no miréis al oeste, pasando el Atlántico, que ese es "aliado".
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#6 josejon
Por desgracia ningún dron es objetor. Y quienes pulsan los botones imaginan jugar un game.
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aupaatu #8 aupaatu *
Si tienes un gobierno que belicista que prima sus intereses economicos frente a los sociales y tienes al jefe y emperador del mundo con un socio sionista como aliado empeñados en montar la tercera guerra mundial ,lo normal es no apuntarte a la matanza, por mucha patria que te intenten vender.
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#10 jaramero
Si las guerras no fueran para defender los intereses de la misma gente que está jodiendo la vida en su propio país...
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#11 Cincocuatrotres
Primero nos desnaturalizan, nos quitan tradiciones, nada de patrias, nada de banderas, pero ahora quieren que vayamos a la guerra, en base a que? a morir por blackrock? Por la libertad? Para ir a la guerra te tienes que sentir parte de algo, ver que estas en peligro, sentirte parte de alguna cultura amenazada y no funciona para todos pero si para mucha gente, por ejemplo en Rusia hay muchos chavales que se van, porque tienen miedo de la guerra aunque a los reclutas no les mandan al frente y otros que hacen la mili convencidos, vemos lo que pasa en Ucrania, ahí si que van al frente los que pillan y tienen que morir hasta el ultimo porque otro pone la pasta para sus jefes y la guerra.
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UnoYDos #9 UnoYDos
No se como será allí, pero en España, aunque no haya guerra, el principal problema el sistema de promociones. La gran mayoria de los que se alisten, despues de unos años serán desechados por el mismo estado por el que se han alistado a dar su vida. Es una profesión en la que te lo tienes que jugar todo para no recibir nada. (Obviamente no me refiero a los militares de oficina)
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menéame