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No existe ningún plan de cierre de las bases de Estados Unidos en España, sino todo lo contrario

No existe ningún plan de cierre de las bases de Estados Unidos en España, sino todo lo contrario

Estados Unidos es como El Corte Inglés, que nunca cierra unos almacenes, solo abre unos nuevos. Si bien es cierto que existen contados precedentes de retirada de bases, como la Base Aérea de Zaragoza, en 1992, o la de Helenikon, en Grecia, en el año 1988, son casos en los que siempre hubo una contrapartida en materia económica, o simplemente lo que hubo es un reordenamiento logístico.

| etiquetas: rota , moron , cadiz , estados unidos
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7 comentarios
6 2 0 K 79 actualidad
Cuñado #3 Cuñado
Estados Unidos es como El Corte Inglés, que nunca cierra unos almacenes, solo abre unos nuevos.

Buen símil xD
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josde #1 josde
Eso ya se sabia,es un farol del pederasta, bulero de Trump.
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#2 tierramar *
No sólo no cierran sino que están construyendo y ampliando nuevas bases:
-3 nuevas bases en puntos estartegicos de Argentina: www.meneame.net/m/actualidad/bases-militares-estadounidenses-argentina
- Otra base en Perú: derechadiario.com.ar/internacionales/avance-estrategico-pacifico-estad
- Estan militarizando Canarias: www.meneame.net/m/actualidad/canarias-bajo-ocupacion-militar-proyecto-
-EEUU…   » ver todo el comentario
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#5 tierramar *
Indicios de que EEUU está preparando una guerra global:
-Además de las bases mencionadas en 2.
- Inician Ejercicios militares Filipinas Estados Unidos Japón www.meneame.net/m/actualidad/ejercicios-militares-filipinas-estados-un
Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China www.meneame.net/m/actualidad/japon-despliega-misiles-largo-alcance-cer
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#6 tierramar *
La amenaza de que dejaban las bases españolas para reforzar Marruecos era un bulo creado para meter miedo y empujar a los jovenes a alistarse en el ejercito. Si exstiera un ejercito europeo ya nos estarían utilizando como carne de cañon. La mejor manera de evitar que nos metan en una guerra yanqui es negandonos a formar un ejercito ni español, ni europeo. Y cuidado porque PPSOE ya stán hablando de crear un ejercito europeo, y han aprobado el desvío de nuestro dienro en el rearme europeo. PPSOE serían capaces de metrnos en la guerra todavía más de lo que estamos
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#7 tierramar *
La oposición de Sanchez frente a Trump y el "no a la guerra" no es más que una escenografía para manipular a los votantes de izquierda a favor de lo que Sanchez dicte (alistarse). Los hechos son que España está participando activamente en las guerras de Ucrania y de Irán. Nada que ver los cuentos que que los politicos cuentan y la realidad de fondo: www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-laborista-britanico-participa-ac
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Ovlak #4 Ovlak
¿Qué bases de EEUU? Lo que hay son bases españolas con tropas de EEUU. ¿Cerró Torrejón con la retirada de EEUU?
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menéame