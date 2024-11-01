No existe ningún plan de cierre de las bases de Estados Unidos en España, sino todo lo contrario

Estados Unidos es como El Corte Inglés, que nunca cierra unos almacenes, solo abre unos nuevos. Si bien es cierto que existen contados precedentes de retirada de bases, como la Base Aérea de Zaragoza, en 1992, o la de Helenikon, en Grecia, en el año 1988, son casos en los que siempre hubo una contrapartida en materia económica, o simplemente lo que hubo es un reordenamiento logístico.
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Buen símil
-3 nuevas bases en puntos estartegicos de Argentina: www.meneame.net/m/actualidad/bases-militares-estadounidenses-argentina
- Otra base en Perú: derechadiario.com.ar/internacionales/avance-estrategico-pacifico-estad
- Estan militarizando Canarias: www.meneame.net/m/actualidad/canarias-bajo-ocupacion-militar-proyecto-
-EEUU… » ver todo el comentario
-Además de las bases mencionadas en 2.
- Inician Ejercicios militares Filipinas Estados Unidos Japón www.meneame.net/m/actualidad/ejercicios-militares-filipinas-estados-un
Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China www.meneame.net/m/actualidad/japon-despliega-misiles-largo-alcance-cer