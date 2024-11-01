No existe ningún plan de cierre de las bases de Estados Unidos en España, sino todo lo contrario

Estados Unidos es como El Corte Inglés, que nunca cierra unos almacenes, solo abre unos nuevos. Si bien es cierto que existen contados precedentes de retirada de bases, como la Base Aérea de Zaragoza, en 1992, o la de Helenikon, en Grecia, en el año 1988, son casos en los que siempre hubo una contrapartida en materia económica, o simplemente lo que hubo es un reordenamiento logístico.