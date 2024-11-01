edición general
¿Fue ilegal el pago de Trump a los militares? Todo indica que sí, pero no pasará nada

Gobierno de Donald Trump recurrió a una millonaria donación privada y a una orden ejecutiva para resaltar sus esfuerzos por garantizar el pago a los miembros de las fuerzas armadas durante el cierre del gobierno federal, que ya alcanza los 25 días. Pero según coinciden varios expertos, tanto la Casa Blanca como el Pentágono probablemente traspasaron los límites legales. La gran pregunta ahora es: ¿eso realmente importa a esta altura? www.meneame.net/story/pentagono-recibe-donacion-anonima-130-millones-a

themarquesito #2 themarquesito
Trump comete dos o tres ilegalidades por semana, pero como el GOP mantiene las filas prietas, Trump se sabe protegido de cualquier consecuencia
joffer #1 joffer
Nunca pasa nada
Grymyrk #4 Grymyrk
Cumplir la legalidad es de parguelas
calde #3 calde
Si llega a ser un gobierno de izquierdas... habría una cola de "Peinados", "Castellones", "Luzones", ... conspirando para meter al gobierno en la cárcel...
