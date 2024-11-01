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Las 'Frutistories': así es el peligro de estas historias cargadas de machismo y misoginia

Las 'Frutistories': así es el peligro de estas historias cargadas de machismo y misoginia  

Vídeo con un breva análiis de las 'Frutistories', historias generadas con IA cargadas de machismo y misoginia

| etiquetas: machismo , misoginia , frutistories , instagram , rrss
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2 comentarios
9 2 2 K 138 tecnología
#1 Leon_Bocanegra
Enésima subida sobre el mismo tema esta semana.
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#2 DenisseJoel
Si es un contenido tan perverso, y lo están consumiendo millones de personas, quizás sería bueno analizarlo con un poco más de profundidad. Si no parece lo típico de marcar algo como "malo" pero sin proporcionar recursos reales para abordarlo.
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menéame