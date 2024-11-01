edición general
¿Fronteras sin disparo?: el Arrow-3 alemán frente al Oreshnik ruso y el eco de un misil que nadie interceptó

En la noche del 8 al 9 de enero, un misil balístico ruso cruzó el cielo ucraniano a más de Mach 10. No fue un Iskander, ni un Kinzhal, ni uno de los cientos de Shahed que han poblado de alarmas las madrugadas de Kyiv. Fue algo distinto. Moscú decidió poner en órbita —en todos los sentidos— una versión operativa del RS-26 Rubezh, conocido en algunos círculos como “Oreshnik”. Alcance estimado: más de 5000 km. Velocidad: 12.000 km/h. Carga: convencional, aunque su diseño admite múltiples ojivas.

Gry
Ya tenían esa capacidad con misiles balísticos. No habría mucho tiempo para reaccionar.  media
HeilHynkel
Pues si no han disparado es porque apenas tienen munición. Y posiblemente en el momento de la detección, tampoco estarían preparados.

El dato es confidencial pero por ahí se dice que la producción de misiles ARROW-3 está muy lejos de los 100 anuales. Y son caros de cojones. En el artículo dice que el coste de una batería son 4.000 millones (como referencia, las cuatro baterías Patriot de España han costado unos 2.500 millones)
placeres
#4 Más bien es fruto de una pataleta, es un misil sin suficiente precisión para un uso que no sea llevar una cabeza nuclear.. Putín ha disparado otro para recordar al mundo que aún tiene la capacidad de regar ucrania-europa, y que sus ISBM no están todos oxidados.
HeilHynkel
#5

¿hablas del ARROW-3?
placeres
#6 No el misilito ruso que ha creado esta polemica. Los misiles israelíes aún esta en despliegue y no están para gastarlos en "pruebas de fuerza.
HeilHynkel
#8

Ni para parar los misiles iraníes. Es lo que tienen las wunderwaffe otaneras.
johel
No es el primero que lanzan sobre ucrania, pero por algun motivo politico ahora se presenta como una novedad...
ctm2000j
Me cansan las páginas sensacionalista que hablan del uso de los misiles Oreshnik como gran novedad en la batalla cuando Rusia ya los usó a finales de 2024 en Ucrania....
Enésimo_strike
#1 no hablan de gran novedad, sino del mensaje que se pretende dar con su uso. Lo que hizo ese misil, en términos de eficacia militar a secas (sin contar con factor psicológico y político, solo en cuanto a destrucción) se podría haber hecho mejor y más barato con otro tipo de misiles.
