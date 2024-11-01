¿Fronteras sin disparo?: el Arrow-3 alemán frente al Oreshnik ruso y el eco de un misil que nadie interceptó

En la noche del 8 al 9 de enero, un misil balístico ruso cruzó el cielo ucraniano a más de Mach 10. No fue un Iskander, ni un Kinzhal, ni uno de los cientos de Shahed que han poblado de alarmas las madrugadas de Kyiv. Fue algo distinto. Moscú decidió poner en órbita —en todos los sentidos— una versión operativa del RS-26 Rubezh, conocido en algunos círculos como “Oreshnik”. Alcance estimado: más de 5000 km. Velocidad: 12.000 km/h. Carga: convencional, aunque su diseño admite múltiples ojivas.
El dato es confidencial pero por ahí se dice que la producción de misiles ARROW-3 está muy lejos de los 100 anuales. Y son caros de cojones. En el artículo dice que el coste de una batería son 4.000 millones (como referencia, las cuatro baterías Patriot de España han costado unos 2.500 millones)
¿hablas del ARROW-3?
Ni para parar los misiles iraníes. Es lo que tienen las wunderwaffe otaneras.