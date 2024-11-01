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Frente a la pandemia de odio, una avalancha de empatía radical

Frente a la pandemia de odio, una avalancha de empatía radical

Lo revolucionario en los tiempos que vivimos es defender la empatía radical y la compasión

| etiquetas: odio , empatía , compasión , redes sociales , opinión
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7 comentarios
6 2 4 K 20 opinion
dilsexico #4 dilsexico
O empatizas o te partimos la cara entre todos
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Supercinexin #5 Supercinexin
Es un gran artículo, de verdad, muy necesario en éstos tiempos leer cosas así. Gracias #0.
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Delay #7 Delay *
#5 Por eso los odiadores habituales de Menéame no han tardado en censurarlo :hug:
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Estoloarreglamosentretodos :-P
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taSanás #2 taSanás
#1 al balcón a aplaudir!
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pitercio #3 pitercio
TL,DR; ¿Esto es lo de apadrina un subnormal?
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Arkhan #6 Arkhan
Casualmente en los últimos tiempos estoy viendo más empatía en gente que no tiene habilidades sociales o que directamente evita las interacciones sociales por el motivo que sea.

Y estoy viendo más gente abierta y sociable jactarse de hacer cabronadas.
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menéame