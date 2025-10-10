edición general
Frente al discurso coercitivo dominante, las Nuevas Masculinidades Alternativas por la igualdad y la libertad

El discurso coercitivo dominante se entiende como el conjunto de interacciones que conforman la socialización que empuja a las personas hacia relaciones en las que el atractivo se dirige a actitudes y comportamientos violentos. En cambio, según este dicurso dominante, las relaciones con personas no violentas son percibidas como no atractivas. Ante este discurso coercitivo dominante, las NAM, las nuevas masculinidades alternativas, desde la conciencia y el valor de las consecuencias personales que causan, bloquean firmemente esas actitudes...

#4 Leon_Bocanegra
Diario feminista. Aqui va a haber sarpullidos. Yo me voy rápido que me da vergüenza ver a hombres hechos y derechos llorando fuertemente.
3 K 37
valandildeandunie #6 valandildeandunie *
#4 Eso de hechos y derechos lo dudamos. Que son una amalgama de fracasos continuos y frustración mezclado con que son básicamente subnormales.
2 K 21
Fartón_Valenciano #14 Fartón_Valenciano *
#4 #6 Se supone que el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, este articulo viene a decir que lo llamado como "coercitivo dominante" solo lo pueden ejercer los hombres, cuando ya han habido casos como el de "pegamento en la vagina" donde se demostró que era el hombre quien sufría la violencia, este articulo suelta un tufillo de discriminación por razón de sexo...
4 K 52
cenutrios_unidos #18 cenutrios_unidos
#14 Son de extremo feminismo.
1 K 25
cenutrios_unidos #19 cenutrios_unidos
#4 Madre mia. El texto se califica solo.
0 K 16
Top_Banana #16 Top_Banana
#15 Para mí, lo peor de todo esto, es que este personaje puede ser tu panadero y parecer una persona decente.
1 K 21
#5 mancebador
Pocas veces se merecen esto más:

youtu.be/1094lrC68rU?si=S_qgM6Q3HN72w9T7
1 K 19
ttestt #9 ttestt
Una malgama de párrafos insustanciales para no reconocer la verdad: Que la gente se enamora de personas que pueden tener actitudes violentas o dominantes independiéntemente de su género y que algunas personas ven esos comportamientos dominantes más atractivos que actitudes de pasividad.

Esto ha pasado, pasa y va a seguir pasando toda la vida. Además me atrevo a decir que las personas que más luchan contra esto públicamente, son las que tienen un mayor conflicto interno sobre fantasías basadas en eso que tanto dicen odiar.
2 K 19
#10 EISev
#9 yo lo último no me atrevo a afirmarlo y sobre todo a generalizar.

Igual que hay políticos homofóbos que luego hacían orgías homosexuales, tampoco me creo que solo por ser homofóbo el 100% tenga fantasías o hasta relaciones ocultas gays. Que alguno habrá y que cuando sale a la luz les llaman hipócritas, sí, pero prefiero no generalizar
0 K 16
ttestt #13 ttestt *
#10 Ah, yo no he dicho el 100%.
Pero sí creo firmemente que un alto porcentaje tiene ese conflicto interno.
La razón es muy sencilla: El hecho de decicar un esfuerzo descomunal públicamente para algo obvio que no se puede cambiar no significa otra cosa que: O simplemente odias a los hombres por algún trauma previo severo, o tienes un conflicto interno que te da tanto asco que lo tienes que externalizar de alguna manera en forma de odio o de teorías conspiranoicas sobre que hay actitudes sociológicas que intentan dominar la masa con machismo como el artículo en cuestión.
0 K 6
#12 endy *
276 palabras para aburrir al lector
1 K 17
eltxoa #1 eltxoa
no has puesto la etiqueta del idioma @0. no se entiende :troll:
0 K 10
#3 Katos
#1 #0 llamando llamando
0 K 9
Chakotay #8 Chakotay *
Lo unico que trata de buscar el articulo es dar una justificación cogida por pinzas de una realidad social que es que las inmensa mayoría de las mujeres jovenes jamás se fijaría en un hombre que cumpliese el canon feminista.
Y yo añado: Es un problema de ellas, creado por ellas y que deberán ser ellas quien lo afronte.
0 K 9
#2 Katos
Las feministas no pueden hablar de nuevas feminidades y dejar de tocar los huevos.

Dar a luz es algo increíble que solo pueden realizarlos ellas. Cualquier discurso político que no sea enorgullecerse del hecho de ser mujer y poder ser madre (Luego serlo o no es otra cosa) es ideología absurda ideológica como lo es esta mierda de noticia.
0 K 9
Top_Banana #11 Top_Banana
#2 "Si no das a luz, no eres mujer." ¿En serio?

Aquí la evidencia de que en España tenemos un problema de educación muy grave.
1 K 21
#15 Leon_Bocanegra *
#11 por no hablar de esta frase :

Dar a luz es algo increíble que solo pueden realizarlos ellas. Cualquier discurso político que no sea enorgullecerse del hecho de ser mujer y poder ser madre es ideología absurda.


Tócate los cojones, cualquier discurso politico en el que la mujer se enorgullezca de cualquier logro que consiga por si misma, es ideología absurda.
La mujer solo puede enorgullecerse de su capacidad para ser madre, que es algo que les viene dado por naturaleza.

Pero que puta gilipollez
1 K 21
vilgeits #7 vilgeits
Por dios, que tostón.
0 K 7
MDS #17 MDS
#7 Escrito Por Josep Bernal. Como diría mi amiga “los hombres de izquierda son un peñazo”
2 K 31

