Frente al discurso coercitivo dominante, las Nuevas Masculinidades Alternativas por la igualdad y la libertad

El discurso coercitivo dominante se entiende como el conjunto de interacciones que conforman la socialización que empuja a las personas hacia relaciones en las que el atractivo se dirige a actitudes y comportamientos violentos. En cambio, según este dicurso dominante, las relaciones con personas no violentas son percibidas como no atractivas. Ante este discurso coercitivo dominante, las NAM, las nuevas masculinidades alternativas, desde la conciencia y el valor de las consecuencias personales que causan, bloquean firmemente esas actitudes...