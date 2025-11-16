Francisco Franco, el nuevo ídolo fascista de la derecha MAGA: Lleva muerto 50 años (ENG)

Como observa Dan Kaufman en un fascinante ensayo para la revista New York Review of Books, Francisco Franco —el pomposo y astuto autoproclamado «generalísimo» que aplastó a la República democrática y socialista en la Guerra Civil Española y gobernó sin oposición durante 35 años una nación de Europa occidental— se ha convertido recientemente en el centro de una «renovada admiración» por parte de la extrema derecha estadounidense.