Francisco Franco, el nuevo ídolo fascista de la derecha MAGA: Lleva muerto 50 años (ENG)

Como observa Dan Kaufman en un fascinante ensayo para la revista New York Review of Books, Francisco Franco —el pomposo y astuto autoproclamado «generalísimo» que aplastó a la República democrática y socialista en la Guerra Civil Española y gobernó sin oposición durante 35 años una nación de Europa occidental— se ha convertido recientemente en el centro de una «renovada admiración» por parte de la extrema derecha estadounidense.

Sr.No #4 Sr.No
Cuando se enteren que era medio morito, homosexual y le faltaba un huevo se les cae un héroe :shit:
RegiVengalil #12 RegiVengalil *
Franco es sin duda el ídolo de los socialcomunistas, que lo entierran y desentierran cuando se les acaba el discurso o no saben ya de qué hablar

Y Franco?? Y Franco??? Fascistas!! Fascistas!!!

xD

No es coña, siguen dando la turra, en pleno noviembre 2025:

vm.tiktok.com/ZNdojB8v2/

Spirito #15 Spirito
#12 xD xD xD

En serio ya: lo tuyo es el troleo, lo cómico-esperpentico. xD
RegiVengalil #16 RegiVengalil
#15 fascistas!! Fascistas!!! xD
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#4 Repetiré un comentario de otro día...
¿Y con un huevo, canijo, medio morito, homosexual y voz de pito consiguió joder a todos los españoles sobre todo de izquierdas?
No es santo de mi devoción pero menudo genio entonces. Supera a la inmensa mayoría de meneantes
Ahora y ya no me extraña que se muriera en la cama :troll:
Asimismov #11 Asimismov *
#10 #_10 haciendo listas, un Oct 25 ¿y acusando de ser los de siempre?
Un claro bot
Al ignore y reportado.
calde #3 calde *
Sí, los fachas quieren volver a los años 30. Muy modernos ellos.

Pero no les llames fachas, que te dan una paliza. En el fondo, son muy sensibles y se ofenden fácilmente.
azathothruna #1 azathothruna
Como si no fuera suficiente adorar (al menos por lo bajo algunos) a ese imbecil bigote de brocha austriaco.
#9 El_padrino *
Menudo artículo de mierda.. realmente creo que es es más ídolo en las izquierdas que están todo el día con su nombre en la boca, o. Celebrando los 50 años de su muerte. En vez de dejarle en el olvido que es o que haría yo con alguien al que detesto.

Por cierto el artículo demasiado tendencioso. Según el arcillo en España lo que hacía era una republica socialista...."who crushed the democratic-socialist Republic in the Spanish Civil War "
Bixio7 #2 Bixio7
tal vez, cuando el autoproclamado Gobierno mas progresista de la historia llegue al menos a 1 millon de VPO, alguien hablará de ellos también :troll:
#14 Leon_Bocanegra *
Entonces son ciertos los rumores de que Franco sigue muerto?

Buenas noches, soy Leon Bocanegra, y ustedes no.


youtu.be/52w-ftvJcQs?si=eUNB9rVqP_De4G2k
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Lleva 50 años muertos y dando mas guerra que nunca :popcorn:
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Vamos a liarla :troll:
Azar o Zapatero hacen de presidente unos años y ni cristo se lo tiene en cuenta
Franco putea a la mayoría casi 40 años y aun así los idiotas pierden la cabeza
¿Explicación? Ninguna xD
desastrecolosal #5 desastrecolosal
Las gafas del Generalísmo eran mas fucker que las de Pedrito de calle.

Mi voto para VOX.  media
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#5 octubre de 2025 no falla
desastrecolosal #10 desastrecolosal
#7 los mismos de siempre, no falla  media
