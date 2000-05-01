Francia promete más aviones de combate Mirage 2000-5F y misiles Aster para Ucrania [ENG]

Se cree que al menos tres aviones Mirage 2000 ya han sido entregados a las fuerzas armadas ucranianas, y el primero de ellos entró en servicio en Ucrania en febrero de 2025. Aunque no se ha confirmado el número total a entregar, se cree que el lote inicial comprende hasta seis aviones de este tipo. La entrega de estos sistemas de armas, que también irá acompañada de la impartición de programas de formación relacionados para el personal ucraniano, podría tener lugar a muy corto plazo.