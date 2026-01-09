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Francia ordena la retirada de fresas procedentes de España por superar el límite legal de pesticidas
La alerta alimentaria afecta a los supermercados Grand Frais y Fresh, a cuyos clientes se recomienda devolver este producto si ha sido adquirido a principios de marzo
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:
fresas
,
pesticidas
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#2
pitercio
Pues muy bien, mientras no tengan dos certificados, uno de que yo esté más cerca de Doñana que donde las producen y otro de limpieza de agrotóxicos, por mi parte se las pueden meter por el culo.
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#7
TipejoGuti
#2
uno de que yo esté más cerca de Doñana que donde las producen
Puedes desarrollar?, aun no sé si asustarme o tirarte la babucha
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#10
pitercio
#7
ya es un tema tratado el de la fruta de mata de Doñana, fresa y arándano concretamente.
www.meneame.net/story/boicot-alemania-fresa-huelva-presionar-gobierno-
www.meneame.net/story/moreno-pide-sanchez-carta-cese-campana-difamacio
www.meneame.net/story/juanma-moreno-sobre-donana-no-hemos-enganado-nad
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#4
Supercinexin
Pues si se pasan por los invernaderos verán que también se supera el límite legal de indocumentados para recogerlas
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#1
soberao
Contenido para suscriptores, pero está toda la noticia en el titular.
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#5
TipejoGuti
#1
Esta es la única publicación en español. te la dejo en francés, lefigaro tiene un banner de cookies que deja leer el texto, pero tb lo dejo.
www.lefigaro.fr/conso/des-fraises-contenant-trop-de-pesticides-rappele
El lunes 16 de marzo, la página web oficial de Rappel Conso anunció la retirada del mercado de fresas procedentes de España que se vendían en las tiendas de estas dos cadenas. No deben consumirse.
Saltar el anuncio
Según el sitio…
» ver todo el comentario
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#3
Gry
Si no recuerdo mal Francia puso límites de pesticidas más duros que la base que establece la UE.
Lo que no dice la noticia, al menos la parte que se ve, es lo que incumplen exactamente.
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#9
Meinster
#3
no me parece que sea así, creo que los límites son iguales para todos los países.
No se indica el pesticida
rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/21625/Interne
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#6
Cehona
Me parece perfecto que se controle todo
www.elmundo.es/economia/2026/01/09/69611750fdddfff2658b4571.html
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#11
angelitoMagno
Seguro que los agricultores responsables son del grupo que se opone al acuerdo con Mercosur porque "nos van a llenar de comida con pesticidas"
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#8
Lamantua
*
Pero si en MnM me informaron que esas cosas pasan en otros países, sobre todo de África…
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menéame
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Puedes desarrollar?, aun no sé si asustarme o tirarte la babucha
www.meneame.net/story/boicot-alemania-fresa-huelva-presionar-gobierno-
www.meneame.net/story/moreno-pide-sanchez-carta-cese-campana-difamacio
www.meneame.net/story/juanma-moreno-sobre-donana-no-hemos-enganado-nad
www.lefigaro.fr/conso/des-fraises-contenant-trop-de-pesticides-rappele
El lunes 16 de marzo, la página web oficial de Rappel Conso anunció la retirada del mercado de fresas procedentes de España que se vendían en las tiendas de estas dos cadenas. No deben consumirse.
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Según el sitio… » ver todo el comentario
Lo que no dice la noticia, al menos la parte que se ve, es lo que incumplen exactamente.
No se indica el pesticida rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/21625/Interne
www.elmundo.es/economia/2026/01/09/69611750fdddfff2658b4571.html