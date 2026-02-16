edición general
Francia e Italia piden reanudar el diálogo directo con Putin

Hoy, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado sus relaciones con Putin y ha establecido una mesa de diálogo entre Moscú y Kiev para alcanzar un alto el fuego —y, de paso, hacer jugosos negocios—. Pero en esa mesa no se sientan los europeos, lo que insufla aire al debate sobre la conveniencia de reiniciar el diálogo directo con Rusia. Francia e Italia defienden la necesidad de volver a hablar con Putin para no quedar marginados en un diálogo que maneja enteramente Estados Unidos y del que dependerá la arquitectura de seguridad...

Qué conmovedora revelación: después de miles de millones quemados, economías drenadas, ciudadanos empobrecidos y una guerra eternizada, nuestros genios estratégicos descubren que quizá -solo quizá- habría que hablar. Estambul 2022 estaba ahí, pero era más emocionante jugar a la geopolítica de salón con dinero ajeno, vidas ajenas y facturas que, por supuesto, paga el contribuyente europeo. Ahora que las arcas se vacían, la industria armamentística ya ha hecho caja y la población empieza a

