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Francia despliega el portaaviones Charles de Gaulle para estar listo ante una misión en Ormuz
El buque francés, junto a su escolta de barcos militares, se dirigen hacia las aguas del estrecho este miércoles para asegurar la libre navegación.
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#4
xaggy
¿Van a atacar a EEUU para asegurar la libre navegación?
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#7
Verdaderofalso
#4
llevan la bandera blanca a mano
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#3
bacilo
El que faltaba para el duro.
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#2
chavi
Si se meten ahí así es que son bobos. Espero que no pidan ayuda luego
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#5
HeilHynkel
Si no mal recuerdo la última vez que apareció por la zona un barco gabacho salió por patas al quedarse sin misiles antiaéreos.
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#1
Pitchford
Les ha convencido Trump para que sean ellos los que escolten a los barcos, para no causar mal rollo entre Usa e Irán.
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#8
Dramaba
Tiene el puto Macron unas ganas de fiesta...
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#6
Find
Me gustaría saber el plan...
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