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Francia despliega el portaaviones Charles de Gaulle para estar listo ante una misión en Ormuz

Francia despliega el portaaviones Charles de Gaulle para estar listo ante una misión en Ormuz

El buque francés, junto a su escolta de barcos militares, se dirigen hacia las aguas del estrecho este miércoles para asegurar la libre navegación.

| etiquetas: de gaulle , portaaviones , francia , irán , eeuu , ormuz , guerra , sionismo
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8 comentarios
6 2 1 K 74 actualidad
xaggy #4 xaggy
¿Van a atacar a EEUU para asegurar la libre navegación? :troll:
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 llevan la bandera blanca a mano
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bacilo #3 bacilo
El que faltaba para el duro.
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#2 chavi
Si se meten ahí así es que son bobos. Espero que no pidan ayuda luego
1 K 24
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Si no mal recuerdo la última vez que apareció por la zona un barco gabacho salió por patas al quedarse sin misiles antiaéreos.
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#1 Pitchford
Les ha convencido Trump para que sean ellos los que escolten a los barcos, para no causar mal rollo entre Usa e Irán.
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Dramaba #8 Dramaba
Tiene el puto Macron unas ganas de fiesta... :wall:
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Find #6 Find
Me gustaría saber el plan...
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menéame