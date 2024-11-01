Francia combinará el planeador hipersónico V-MAX con un nuevo misil de 2.500 km en su campaña de expansión nuclear [ENG]

Francia planea combinar su planeador hipersónico V-MAX con el misil balístico ELSA. El Grupo Ariane está desarrollando actualmente el planeador V-MAX, que eventualmente se montará en el misil para crear un arma hipersónica de largo alcance. Aunque el diseño inicial del misil de 2.500 kilómetros se centra en transportar ojivas convencionales, el planeador hipersónico V-MAX está siendo diseñado como una herramienta para lanzar cargas termonucleares a largas distancias para eludir los sistemas de defensa aérea de múltiples capas