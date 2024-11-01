edición general
11 meneos
13 clics
Francia autoriza que aviones de EEUU utilicen de forma temporal sus bases en Oriente Próximo

Francia autoriza que aviones de EEUU utilicen de forma temporal sus bases en Oriente Próximo

Francia anunció este jueves que ha autorizado que aviones estadounidenses utilicen sus bases en Oriente Próximo, en plena campaña de ataques a Irán, y lo justificó para contribuir así a la protección de sus socios en la región, según fuentes del Estado Mayor del Ejército.

| etiquetas: francia , autorización , bases , eeuu , guerra , irán , israel
9 2 0 K 136 actualidad
6 comentarios
9 2 0 K 136 actualidad
#4 lordban
Recordemos que Epstein era consejero de Macarrón.
7 K 98
jonolulu #6 jonolulu *
Oí en la radio que Francia desmintió que fuera para apoyar la guerra

es-us.noticias.yahoo.com/francia-acepta-bases-aviones-eeuu-134217593.h

Vista la maquina de propaganda yanki e israelí cogería todas las noticias con pinzas
3 K 49
#2 veratus_62d669b4227f8
Y dentro de poco otros diran Diego Garcia...
2 K 39
efectogamonal #1 efectogamonal
Donde dice digo digo Diego {0x1f525}
1 K 38
pitercio #5 pitercio
Macrón es agente Rothschild.
1 K 29
#3 luckyy
Menudo tarao!!!! Y los franceses consintiendolo
0 K 11

menéame