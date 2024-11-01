Francia autoriza que aviones de EEUU utilicen de forma temporal sus bases en Oriente Próximo

Francia anunció este jueves que ha autorizado que aviones estadounidenses utilicen sus bases en Oriente Próximo, en plena campaña de ataques a Irán, y lo justificó para contribuir así a la protección de sus socios en la región, según fuentes del Estado Mayor del Ejército.
| etiquetas: francia , autorización , bases , eeuu , guerra , irán , israel
es-us.noticias.yahoo.com/francia-acepta-bases-aviones-eeuu-134217593.h
Vista la maquina de propaganda yanki e israelí cogería todas las noticias con pinzas