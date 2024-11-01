Francia abandona Zoom y Teams mientras Europa busca autonomía digital de EE. UU [eng]

En Francia, los funcionarios dejarán Zoom y Teams por un sistema de videoconferencia de desarrollo propio. Los soldados en Austria están utilizando software de oficina de código abierto para redactar informes después de que el ejército abandonara Microsoft Office. Los burócratas de un estado alemán también han recurrido al software libre para su trabajo administrativo. En toda Europa, los gobiernos y las instituciones buscan reducir el uso de servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses y recurren a alternativas.