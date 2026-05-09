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El fracaso de la manifestación en apoyo a Ayuso tras el "agravio" mexicano: "Se ausenta hasta la convocante"

El fracaso de la manifestación en apoyo a Ayuso tras el "agravio" mexicano: "Se ausenta hasta la convocante"

El relato del agravio que se ha tratado de imponer ha sido secundado por sus palmeros, que han querido mostrar frente a la embajada de México en Madrid su malestar con una concentración este domingo a la que han asistido la friolera de... ¡nueve personas!.

| etiquetas: manifestacion , apoyo a ayuso , madrid , méxico , 9 personas
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44 comentarios
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Comentarios destacados:            
Moderdonia #5 Moderdonia
Isabel Díaz Ayuso ha ido a México a homenajear a Hernán Cortés, que masacró a su pueblo. Es como si un político en España homenajeara a Franco... Espera un momento...
13 K 148
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#5 O como si pagásemos pensiones de la Guardia Mora.
4 K 55
#33 baronluigi
#5 Es lo que ha hecho la derecha nacionalista española aquí, en todos los mítines que da en zonas donde "no hay tanta afinidad".
1 K 28
#44 surco
#5 Hernan Cortes no masacro a ningún pueblo mexicano, porque Mexico no existe hasta 300 años después y muchos de los mexicanos descienden de los que fueron con Cortes. Dicho esto, Ayuso ha ido a hacer el idiota y la presidenta de México encantada con que haya ido. Así todos contentos. Ayuso hace el gañán y la presidenta puede seguir echándole la culpa del estancamiento del país, de la corrupción, y de tener un estado fallido a Hernan Cortes . Que el 20% de la producción de Pemex al año nadie…   » ver todo el comentario
0 K 11
Malinke #2 Malinke
Se asomó por la esquina, vio y se fue.
11 K 122
estemenda #19 estemenda
#2 "Vine, ví... y partí"
2 K 33
skaworld #4 skaworld *
Ojo.... Rision... Ves la imagen usada para la manifa pro Ayuso... Reconocer la pose y el estilo de algo... Caer en la cuenta... xD  media
7 K 94
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#4 Acude, comparte y hazte orín.
4 K 46
skaworld #10 skaworld
#7 Más vale mamar de Quirón y vivir siempre Cayetano
4 K 55
Raziel_2 #17 Raziel_2
#7 Hazte orin... de la risa.
0 K 11
santim123 #42 santim123
#4 Ojo la ONG que firma la convocatoria
0 K 10
angelitoMagno #18 angelitoMagno
Un tipo que ha ido a defender a la presidenta de la Comunidad de Madrid llevando una bandera de Castilla y León.
Ni sabe donde está {0x1f605}

 media
8 K 88
avalancha971 #38 avalancha971
#18 Si alguien entiende el motivo de esa bandera, por favor que nos lo explique.
0 K 10
#40 Leon_Bocanegra
#38 entiendo que el mamarracho ese quería dar a entender que desde Castilla y León tb apoyan a Ayuso
0 K 16
#3 j3j3j3j3
demuestra una vez mas que si la derecha la sacas fuera de su cámara de eco , se quedan mas solos que la una ...
8 K 80
laguerrillasilenciosa #15 laguerrillasilenciosa
#3 Si bueno, hasta que los sacas a las urnas...
2 K 32
el_Tupac #30 el_Tupac *
#15 lo de las urnas coincide con lo que dice #3, lo que han hecho es convertir el país en una gigantesca cámara de eco. En cuanto salen de ella, todo lo que dicen es simplemente ridículo.

Algo parecido sucede con el prestigio internacional de Pedro Sánchez: aquí hay un verdadero ejército de medios vendiendo el relato de que es un mal presidente, pero en cuanto sale fuera, ese relato no existe en absoluto y, de hecho, se le considera un político muy competente.
3 K 30
#32 baronluigi
#15 #30 Es que el facha no vota. El facha, ficha.
2 K 31
laguerrillasilenciosa #35 laguerrillasilenciosa
#30 Ya, pero cuando la cámara de eco es grande y se constituye en realidad, los que quedamos en cámara de eco somos los demás, si no somos capaces de verlo.
0 K 10
santim123 #41 santim123
#30 Un votante de derechas, ya puede estar en coma o algo similar, que SIEMPRE va a ir a votar. Y si no pudo ir por una ventisca va a ser culpa de los rojos que amañaron las elecciones.
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taSanás #1 taSanás
9 personas con mamandurria, me juego una mano
8 K 74
Thornton #6 Thornton
#1 ¿Una manifestación de liberales un domingo a las 5 de la tarde? ¿A quién se le ocurre? Ya se ha pasado la horas de las cañas (con tapas de libertaz) y la mitad están en la siesta y la otra mitad en los toros....
6 K 81
tul #27 tul
#6 solo han ido los farloperos que a esas horas todavia aparentan compostura xD
0 K 14
#37 Fayer
#6 Ya se le ha dado más bombo a Ayuso en Meneame que sus propios seguidores
1 K 12
TikisMikiss #8 TikisMikiss *
A Ayuso la han desagraviayusado, quién la desdesagraviayusadedará? el desdesagraviayusaderador que la desdesagraviayusadere, buen desdesagraviayusaderador será.
3 K 38
#9 AlexGuevara
Viva México Cabrones 2 - Hernán Cortés 0
2 K 32
Dene #12 Dene
#9 según Ayuso, es con J
Jernan Cortej
1 K 24
Dene #11 Dene
Bastante con hacer el ridículo en redes, no hay por qué hacerlo en persona
2 K 29
Brigantes #29 Brigantes
Pena no haber enviado unos Mariachis para completar el bolo
2 K 25
EvilPreacher #16 EvilPreacher
Ojo: nueve personas y siete periodistas. Me pregunto de qué medios serían.
www.meneame.net/story/nueve-simpatizantes-presidenta-madrilena-respond
1 K 25
angelitoMagno #20 angelitoMagno
#16 Seguramente de los medios especializados en hablar de Ayuso.

Telemadrid, El Plural y Publico.

No descartemos que uno de los periodistas tenga cuenta aquí, en menéame. :roll:
2 K 39
#23 tierramar *
Comparen: La mayor exposición del mundo sobre civilizaciones antiguas americanas se realizará en China . La exposición "En lo alto del árbol del mundo: Antiguas civilizaciones americanas", la más grande del mundo sobre civilizaciones ancestrales del continente americano, se inaugurará el 9 de julio en el Museo de Shanghai, en la municipalidad oriental china www.spanish.xinhuanet.com/20260509/a16d7025e54e4976a78e9be3a439a1f0/c.
1 K 20
jdmf #22 jdmf
Es que saben como se pone, por eso no la han invitao.!!
1 K 20
Kurtido #36 Kurtido
El de la chaqueta verde tiene pinta de ser meneante.
1 K 19
#26 milmiguelines
A todos los que decís que Ayuso da vergüenza ajena: ¿¿¿pero es que no os habéis fijado en lo guapa que es???

No nos la merecemos, y esto ya lo digo en serio. Vale que Madrid vota lo que vota, pero en conjunto no nos merecemos esto. El castigo es desproporcionado.
1 K 19
santim123 #43 santim123
#26 A ver.... yo me la he encontrado por ahi como Spanish MILF
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#21 sliana
9 personas... Madrid está contra ti?
1 K 17
#24 Bravok1
Me parecen muchas, debían ser pagadas. Escoria infinita de presidenta que se goza en Madrid...ascazo de máximo nivel.

Que vergüenza deben sufrir los madrileños después de haber metido una analfabeta corrupta estafadora a dirigir sus vidas. Unos campeones.
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Cehona #31 Cehona
#24 Vergüenza ajena como madrileño, pero palabrita de niño Jesús, que somos más, los que no la votamos.
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security_incident #34 security_incident
#31 No te vengas muy arriba que buena parte de los que no la votáis, votáis a vox
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Cehona #39 Cehona
#34 Precisamente tuve que denunciarlos en un colegio electoral, porque estaban en una clase cerrada, maquinando alguna jugada.
Suerte tuve que la representante de la administración, les tenía el mismo asco :-D
En otras elecciones, no me hicieron caso, con el tema de la bandera en sus carpetas.
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#14 omega7767
no madrugan ni sus fanáticos :roll:
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#28 Samaritan
Nueve nostálgicos.
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#25 kilokilo
Ahora vale lo de la mayoria silenciosa o no?
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