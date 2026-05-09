El fracaso de la manifestación en apoyo a Ayuso tras el "agravio" mexicano: "Se ausenta hasta la convocante"

El relato del agravio que se ha tratado de imponer ha sido secundado por sus palmeros, que han querido mostrar frente a la embajada de México en Madrid su malestar con una concentración este domingo a la que han asistido la friolera de... ¡nueve personas!.
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Ni sabe donde está
Algo parecido sucede con el prestigio internacional de Pedro Sánchez: aquí hay un verdadero ejército de medios vendiendo el relato de que es un mal presidente, pero en cuanto sale fuera, ese relato no existe en absoluto y, de hecho, se le considera un político muy competente.
Jernan Cortej
www.meneame.net/story/nueve-simpatizantes-presidenta-madrilena-respond
Telemadrid, El Plural y Publico.
No descartemos que uno de los periodistas tenga cuenta aquí, en menéame.
No nos la merecemos, y esto ya lo digo en serio. Vale que Madrid vota lo que vota, pero en conjunto no nos merecemos esto. El castigo es desproporcionado.
Que vergüenza deben sufrir los madrileños después de haber metido una analfabeta corrupta estafadora a dirigir sus vidas. Unos campeones.
Suerte tuve que la representante de la administración, les tenía el mismo asco
En otras elecciones, no me hicieron caso, con el tema de la bandera en sus carpetas.