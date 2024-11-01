·
¿Fracaso o éxito? Renault y bomberos queman un EV y la batería... no arde
¿Fracaso o éxito? Renault y bomberos queman un EV y la batería... no arde.
|
coche electrico
,
incendio
,
bomberos
,
prueba
7
2
1
K
70
tecnología
9 comentarios
relacionadas
#1
hdblue
vaia,vaia.... entonces todos estos super-genios-expertos-en-coches-baterías-y-todo-lo-demás
que tenemos en meneame diciendo que el coche eléctrico nos va a matar a todos, son simplemente unos borregos que se han tragado la publicidad de las petroleras?!?!?
Me pinchas y no sangro...
5
K
59
#3
Tronchador.
#1
Mi cuñado/vecino/colega palillo en boca me asegura que un eléctrico es una caja de cerillas.
Palabra de dios...
2
K
36
#4
parladoiro
*
#1
youtu.be/2GzWiGblDes?si=ru9M6e91AxDQuLiT&t=1644
y
www.youtube.com/watch?v=w_bRKFEVHYs
0
K
10
#9
sliana
#1
y como ha podido arder si no tiene gasolina? Ah?
1
K
18
#5
Graffin
Yo solo tengo vehículos eléctricos en casa y los cambio cada año cuando se queman. Es la mejor opción para tener coche nuevo todos los años.
Además, si los aparcas bien también te libras de vecinos molestos, y puedes aprovechar para hacer una barbacoa cojonuda.
3
K
39
#8
HeilHynkel
#5
Y así te ahorras el cambio de batería cada dos años ... palabra de cuñao.
0
K
18
#2
HartzBaltz
Renault tiene una patente sobre baterias ignifugas. Ultimamente todas sus baterias las montan con esta tecnologia. Pero ya sabeis como es la desinformacion.
1
K
20
#6
hdblue
#2
hasta donde yo sé, Renault ha liberado esa patente para que se implemente en todas las baterías.
bateriaymotor.com/baterias/renault-fireman-access-seguridad-baterias/
1
K
19
#7
HartzBaltz
#6
Mejor aun.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
