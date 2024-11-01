edición general
¿Fracaso o éxito? Renault y bomberos queman un EV y la batería... no arde

hdblue #1 hdblue
vaia,vaia.... entonces todos estos super-genios-expertos-en-coches-baterías-y-todo-lo-demás {0x2122} que tenemos en meneame diciendo que el coche eléctrico nos va a matar a todos, son simplemente unos borregos que se han tragado la publicidad de las petroleras?!?!?

Me pinchas y no sangro...
#3 Tronchador.
#1 Mi cuñado/vecino/colega palillo en boca me asegura que un eléctrico es una caja de cerillas.
Palabra de dios...
#9 sliana
#1 y como ha podido arder si no tiene gasolina? Ah?
Graffin #5 Graffin
Yo solo tengo vehículos eléctricos en casa y los cambio cada año cuando se queman. Es la mejor opción para tener coche nuevo todos los años.
Además, si los aparcas bien también te libras de vecinos molestos, y puedes aprovechar para hacer una barbacoa cojonuda.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#5

Y así te ahorras el cambio de batería cada dos años ... palabra de cuñao. xD xD xD
HartzBaltz #2 HartzBaltz
Renault tiene una patente sobre baterias ignifugas. Ultimamente todas sus baterias las montan con esta tecnologia. Pero ya sabeis como es la desinformacion.
hdblue #6 hdblue
#2 hasta donde yo sé, Renault ha liberado esa patente para que se implemente en todas las baterías. bateriaymotor.com/baterias/renault-fireman-access-seguridad-baterias/
HartzBaltz #7 HartzBaltz
#6 Mejor aun.
