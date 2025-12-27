edición general
Un fotógrafo fue detenido en Rusia y obligado a ir a la guerra contra Ucrania

Arash Darbandi, un fotógrafo de 34 años de Ahvazi, viajó a Rusia desde Irán en busca de trabajo, pero nunca imaginó que pasaría a formar parte de una guerra. Cómo su intento de ganarse la vida bajo coacción desembocón en su detención y en el servicio militar obligatorio en el Ejército ruso.

#1 No voy a decir directamente que esto es invent, pero así parece. La realidad supera con frecuencia a la realidad, especialmente en periodos de guerra, pero esto parece guionizado.

Lo que si he visto, innumerables veces, es a civiles ucranianos siendo secuestrados por soldados ucranianos cada día para enviarlos a la guerra.
#2 Este articulo es propaganda pura y dura.
#1 Este articulo es propaganda pura y dura.
spacos #3 spacos
#2 Si, invent puro, como los koreanos del norte que luchan del lado ruso por la escasez de soldados y tal y tal...
#12 coreanos
#3 coreanos
spacos #4 spacos
#1 Yo recuerdo a Putin decir que nunca invadiria Ucrania y tal, y tal...
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Y también EEUU decía defender la democracia y puso a Pinochet, Videla, mantuvo a Franco y Chang Kai Check ....
spacos #9 spacos
#6 Si, lo cual, ¿¿¿ que tiene que ver con el tema de Rusia y Putin??? Además no lo diras por las lideres titeres que tiene Rusia en sus fronteras? Hola Bielorusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, etc?
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#9

Habla de títeres la rana Gustavo ...
#11 eipoc
#4 si la OTAN no hubiese puesto sus sucias manos en Ucrania no hubiese sido necesario.
salteado3 #8 salteado3
#1 Hay cosas muy extrañas...

- Soldados ucranianos rescatan a un iraní.
- Entonces dice que realmente no es un soldado ruso sino un pobre hombre forzado
- Que le metieron a soldado porque se había peleado con un policía...

Me suena a cuando le pillan marihuana al chaval y dice que no es suya.
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#1 En cambio los rusos van encantados a invadir otro país
Y qué decir de los norcoreanos que ni sabían donde estaban xD xD xD
cosmonauta #13 cosmonauta
#1 Cada uno elije sus fuentes de información. Algunos preferimos periodismo, otros tiktok.
perogrullobrrr #15 perogrullobrrr
#13 algunos preferimos videos reales que relatos potencialmente oscarizables.
Videos reales que a lo que tú llamas periodismo ni muestran ni quieren mostrar ni les dejan mostrar.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
¿otra trola como la del yankee que resultó que iba porque le salía de las narices?
#7 pozz
Morira por la gloria y los delirios de Putin en Ucrania.
Que disfrute lo emigrado, por tragarse las trolas de ese estercolero de Rusia.
