Un fotógrafo fue detenido en Rusia y obligado a ir a la guerra contra Ucrania

Arash Darbandi, un fotógrafo de 34 años de Ahvazi, viajó a Rusia desde Irán en busca de trabajo, pero nunca imaginó que pasaría a formar parte de una guerra. Cómo su intento de ganarse la vida bajo coacción desembocón en su detención y en el servicio militar obligatorio en el Ejército ruso.
Lo que si he visto, innumerables veces, es a civiles ucranianos siendo secuestrados por soldados ucranianos cada día para enviarlos a la guerra.
Y también EEUU decía defender la democracia y puso a Pinochet, Videla, mantuvo a Franco y Chang Kai Check ....
Habla de títeres la rana Gustavo ...
- Soldados ucranianos rescatan a un iraní.
- Entonces dice que realmente no es un soldado ruso sino un pobre hombre forzado
- Que le metieron a soldado porque se había peleado con un policía...
Me suena a cuando le pillan marihuana al chaval y dice que no es suya.
Y qué decir de los norcoreanos que ni sabían donde estaban
Videos reales que a lo que tú llamas periodismo ni muestran ni quieren mostrar ni les dejan mostrar.
Que disfrute lo emigrado, por tragarse las trolas de ese estercolero de Rusia.