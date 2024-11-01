edición general
Fotografías de Cuba en los años 40

40 Durante la década de 1940, Cuba vivía una etapa marcada por fuertes contrastes. Desde el exterior, especialmente desde Estados Unidos, la isla era percibida como un lugar moderno, animado y próspero, con una capital vibrante y una intensa vida cultural y nocturna. La Habana se consolidó en esos años como un importante centro turístico del Caribe, conocida por sus hoteles de lujo, sus casinos y sus cabarets, que atraían a visitantes extranjeros en busca de ocio y entretenimiento.

5 comentarios
67 años de dictadura comunista han arrasado un país excepcional.
#1 El bloqueo económico de EEUU no tiene nada que ver.
Ha sido el comunismo, que sólo busca que los medios de producción sean de los trabajadores.
O hay esclavos o nada.

Bah.
Joé, si hasta tenían coches voladores.  media
aun estaban vivo las ultimas generaciones de españoles y algo quedaria.
Parece que el redactor de esta basura manipuladora ha olvidado mencionar a Fulgencio Batista, el golpe de estado y la dictadura.
Menos mal que en eso llegó Fidel.
