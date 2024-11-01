Fotografías de Cuba en los años 40  

40 Durante la década de 1940, Cuba vivía una etapa marcada por fuertes contrastes. Desde el exterior, especialmente desde Estados Unidos, la isla era percibida como un lugar moderno, animado y próspero, con una capital vibrante y una intensa vida cultural y nocturna. La Habana se consolidó en esos años como un importante centro turístico del Caribe, conocida por sus hoteles de lujo, sus casinos y sus cabarets, que atraían a visitantes extranjeros en busca de ocio y entretenimiento.