Foto muestra a Trump entre bastidores en un mitin con republicanos implicados en el escándalo de mensajes racistas [ENG]  

Una foto de 2024 muestra al presidente Donald Trump entre bastidores en un mitin de campaña con dos miembros de la Federación Nacional de Jóvenes Republicanos que participaron en el grupo de chat racista y profundamente preocupante filtrado a Politico a principios de esta semana. La foto, obtenida por HuffPost, muestra a Trump haciendo el gesto de “pulgar arriba” junto a Peter Giunta, un participante habitual del grupo de chat que llegó a decir: “Amo a Hitler”, y Anne KayKaty, que escribió en el chat que quería “ver gente arder”.