La forma energéticamente más eficiente de viajar del mundo animal: un ser humano en velomóvil  

Hace 52 años, la revista Scientific American publicaba una gráfica en un artículo sobre las tecnologías de la bicicletas en el que se analizaban las formas más eficientes de viajar del mundo animal. Ahora otro artículo en Scientific American titulado A Classic Graphic Reveals Nature’s Most Efficient Traveler rememora aquella gráfica, poniéndola al día. Los humanos seguimos encabezando la lista, pero ha habido una sutil mejora en algo más de cinco décadas: una persona sobre un velomóvil es más eficiente todavía que una persona en bicicleta.