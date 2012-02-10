·
14
meneos
23
clics
Food Monitor Program: Las estadísticas oficiales en Cuba ya no pueden ocultar el hambre
La estadística estatal sigue sin reflejar la dimensión real de la crisis de producción de alimentos, esa que sí miden con todo el rigor los hogares de la Isla.
|
etiquetas:
:
cuba
,
hambre
,
dictadura
11
3
6
K
73
politica
28 comentarios
11
3
6
K
73
politica
#6
Garbns
Las estadísticas oficiales en Cuba ya no pueden ocultar el hambre
pero meneame sí que puede
3
K
39
#13
ElenaCoures1
#6
Da igual
Menéame no es fuente fiable para la realidad
Aquí se entra a buscar noticias de Ayuso y Franco
2
K
29
#15
angelitoMagno
Una muestra más del fracaso de las políticas de los Estados Unidos. El bloqueo no es capaz de cumplir con el objetivo buscado, y lo único que provoca es hambre y sufrimiento en la población de Cuba.
2
K
30
#20
ElenaCoures1
#15
Para nada ¿Cuantos países más han adoptado el modelo tercermundista de Cuba?
0
K
6
#18
harverto
Si Cuba no fuera comunista, ahora sería tan rica, libre e independiente como República Dominicana o Haití.
2
K
26
#16
ElenaCoures1
*
#14
Mentiras! Falsedades!!!
Sueldo medio del funcionario en Cuba subió 25 % en 2024; mucho más que lo que se suben aquí los salarios
Cuba es un paraiso. Cualquier meneante con algo de seso debería ir allí cuanto antes!
es.investing.com/news/economy-news/sueldo-medio-del-funcionario-en-cub
2
K
25
#1
Macnulti_reencarnado
Komando kalimoxo, a trabajar!!!
3
K
23
#5
anamabel
#1
Echo en falta la etiqueta "embargo" en tu envío. Quizá se te olvidó. Nada mejor para quitar el hambre que poder comerciar libremente
14
K
173
#9
Macnulti_reencarnado
#5
pueden comerciar libremente con casi 200 países del mundo. De hecho, EEUU es su quinto socio comercial.
Pero al cesar lo que es del cesar, por fin vais aprendiendo la diferencia entre embargo y bloqueo. Ha costado pero parece que ha calado.
2
K
16
#21
F_Grimes
#9
#5
De la situación actual de Cuba alguna culpa tendrán los que llevan gobernando allí 65 años... Pero es ridículo no tener en cuenta el hecho de que tienen al enemigo a 100 millas y su enemigo es el matón más grande del mundo.
Nota: hasta hace pocos años, Cuba tenía menos mortalidad infantil que EEUU.
1
K
25
#23
Macnulti_reencarnado
#21
por ahí tienes un comentario que afirma que la renta per capita de Cuba está por delante de Chile. Imagínate.
1
K
0
#8
Dexton
#1
Esto no es auténtico comunismo.
2
K
19
#11
ElenaCoures1
#1
Imposible Mac!
www.facebook.com/MeliaCohibaCuba/posts/-desayuno-buffet-en-meliá-cohi
No te atrevas a criticar al régimen!!! Cualquier cubano dirigente del partido puede degustar las interesantes variedades disponibles en el país
3
K
41
#14
Macnulti_reencarnado
#11
pues fíjate, el cambio informal está ahora mismo a unos 500 cup/euro. Nos sale baratito el Meliá a los europeos. Claro que, para un cubano y su sueldo de 5000 cup/mes, la cosa cambia.
1
K
13
#3
JepGambardella
Saludos a todos los que invité a irse a Cuba!
1
K
16
#27
Macnulti_reencarnado
#24
acojonante. No había leído esto. Pero si se hicieron bastantes chistes hace años con los "bisteses" de cáscara de plátano.
www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article246
1
K
13
#25
abogado_del_diablo
Falacia ad hominem para la pregunta que no quieres contestar.
Un embargo inhumano de décadas condenado decenas de veces por la ONU y que todos los fachapobres lamebotas, sistemáticamente, "os olvidáis" de mencionar y cuando os preguntan directamente habláis del tiempo.
Cuba está donde EEUU la ha puesto, al borde de la supervivencia como propaganda política: "esto les pasa a los comonistas".
Y la mantendrá así el tiempo que desee, basta mantener la extorsión a cualquiera que comercie con ellos.
Cuando adquieras un poquito de empatía y humanidad vuelves a dar lecciones. Hasta entonces puedes irte un poquito a la mierda.
0
K
7
#28
fremen11
Lo mismo pueden comparar el grado de alfabetización entre los USA y Cuba.
Intentar comparar los fundamentos del comunismo y lo neoliberales respecto a las personas,vamos de calle comunismo. Otra cosa es cuando hay personas de por medio gobernando bajo un sistema u otro y aquí entra la corrupción que lo pudre todo.
Cuba se fue a la mierda el mismo día que traicionaron al Ché..,
0
K
7
#4
Somozano
Según la lista de países por PIB per capita Cuba esta por encima de Turquía o Chile
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
Mienten y mucho
0
K
6
#7
Macnulti_reencarnado
#4
están justo por detrás de Austria.
0
K
7
#10
Enésimo_strike
#4
eh? Cuba no tiene ni clarificación en esa gráfica
2
K
27
#12
ElenaCoures1
#4
Nos ha jodido
Los datos usados para las estadísticas de renta, nivel de vida, calidad sanitaria o indicadores de cualquier clase, los proporciona el gobierno cubano
La única forma de contrastar la realidad es hablando con los cubanos que huyen del país
1
K
13
#17
Macnulti_reencarnado
#12
vas a dudar de los datos de ese gobierno democrático?
1
K
13
#19
ElenaCoures1
*
#17
Alguien dijo por aquí hace años que Cuba no reconoce que es un país pobre por puro orgullo y que eso le mantiene fuera de la ayuda internacional que podría recibir
El cubano tiene orgullo y se alimenta con él
Mira que propaganda:
diariodecuba.com/economia/1761049020_63455.html
"el octavo Estudio sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) [Está en Madrid] reveló que el 89% de los cubanos entrevistados vive en pobreza extrema."
Es imposible; de ser así los cubanos protestarían o saldrían huyendo del país a la primera ocasión, y eso no pasa
1
K
13
#22
Macnulti_reencarnado
#19
la dictadura cubana ha esquilmado a todo país que ha podido. El problema que tienen desde hace unos años es que ya nadie les regala prácticamente nada. Y así están. Los que peor lo están pasando son los mayores sin familiares en Miami y sin posibilidades de largarse.
1
K
13
#24
ElenaCoures1
#22
De la noticia anterior en mi mensaje; me obligué a buscar sobre el jarabe de sangre
www.facebook.com/MVallejoTV/posts/ahora-si-que-ya-sabemos-que-no-lo-he
Habrá meneantes que piensen que es mejor el mal gobierno donde la mayoría está fastidiada, que el capitalismo explotador de los yankis
1
K
13
#2
Dexton
2
K
-6
#26
Supercinexin
#2
Bulo. Es justo al revés.
www.biobiochile.cl/noticias/2012/02/10/estudio-de-50-anos-afirma-que-l
www.elciudadano.com/actualidad/segun-un-estudio-las-personas-de-derech
psicologiaymente.com/inteligencia/personas-de-izquierda-inteligentes
Y muchas más noticias reales, frente a los memes subnormales de la derecha. Hasta que finalmente, en el país Meca del derechismo global, vemos que...
www.meneame.net/story/mas-100-millones-estadounidenses-son-practica-re
0
K
19
