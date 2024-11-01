Un fondo buitre declara por primera vez ante el juez y se enfrenta a la disolución por acoso inmobiliario

Un fondo buitre se sentará por primera vez ante un juez en calidad de imputado. Este jueves, Elix Rental Housing, como persona jurídica, y varios de sus altos cargos declararán acusados de acoso inmobiliario contra los vecinos de Tribulete 7, bloque ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés. La cita tendrá lugar a las 9:00 horas en los Juzgados de Plaza Castilla y marcará un hito para el movimiento de vivienda y su resistencia. La sociedad está vinculada a la familia Aguirre y cuenta con otros bloques que pretende desalojar