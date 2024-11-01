edición general
Un fondo buitre declara por primera vez ante el juez y se enfrenta a la disolución por acoso inmobiliario

Un fondo buitre se sentará por primera vez ante un juez en calidad de imputado. Este jueves, Elix Rental Housing, como persona jurídica, y varios de sus altos cargos declararán acusados de acoso inmobiliario contra los vecinos de Tribulete 7, bloque ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés. La cita tendrá lugar a las 9:00 horas en los Juzgados de Plaza Castilla y marcará un hito para el movimiento de vivienda y su resistencia. La sociedad está vinculada a la familia Aguirre y cuenta con otros bloques que pretende desalojar

ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Si la les cayese una multa que triplicase el valor del edificio y veintitrés meses de cárcel a sus directivos, íbamos a tardar décadas en ver otro caso.
ochoceros #2 ochoceros
#1 No seas tan cruel, que la pobre Aguirre apenas llegaba a fin de mes, tal era su stress por la situación que no podía acordarse de las bolsas de sangre que regalaba a Quirón, no se acordaba de la venta de un cuadro de Goya por 5 millones de euros, ni siquiera se acordaba de pagar la factura eléctrica de su céntrico palacete madrileño. Bueno, esto último era porque en realidad no le llegaba el recibo al pinchar la luz a la garita de la Guardia Civil que tenía en la puerta.
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Disolución? Ante un juez? Ante un juez de España? Hasta que no lo vea, no lo creo.

Todos sabemos que los jueces que pagamos con nuestros impuestos no trabajan precisamente para defendernos a nosotros...
