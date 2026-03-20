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El FMI reclama a España introducir límites en las hipotecas al apreciar "relajación en los criterios de concesión"

El FMI reclama a España introducir límites en las hipotecas al apreciar "relajación en los criterios de concesión"

El organismo presidido por Kristalina Georguieva contempla que el crecimiento del PIB se modere este año al 2,1%, mientras que para 2027 anticipa una expansión del 1,8%, menos que en las anteriores previsiones.

| etiquetas: vivienda , hipoteca
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4 comentarios
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Claro porque como los jovenes no pueden acceder a una vivienda y necesitamos genocidio pues hay que apretar para que no se reproduzcan, tengan casa y familia. Así es la Epstein class, la secta satanica que nos gobierna.
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Gry #2 Gry
"Agárrense que se vienen curvas"
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#3 R2dC
Me gustaría saber como hacen estas previsiones. ¿Se chupan el dedo y lo sacan por la ventana? ¿Tienen en cuenta el férreo bloqueo gringo a la importación de "drojas" de venezuela? ¿O quizás es por la tendencia de robos de cartas pokemon?

No saben lo que va ha hacer Trump la semana que viene, a saber que coño de predicción hacen a un año vista.
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#4 To_lo_loco
¡Cómo, que no voy a poder pedir una hipoteca de 600.000€ en un barrio de mierda, de un piso de 80 años, de dos habitaciones!

¡Comunistas hdp!
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menéame