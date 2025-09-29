La flotilla rumbo a Gaza se detiene por una fuga en uno de sus barcos

La Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 barcos que zarparon desde España, Túnez, Italia y Grecia, con el fin de entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, se ha detenido este lunes en altamar tras detectar una fuga en la sala de máquinas en su barco "Johnn M", según informan los organizadores en un comunicado. La misión explica que la situación "no pudo resolverse en el mar" y que el buque "no puede continuar" su travesía hacia la franja de Gaza, por lo que sus participantes han sido trasladados "sanos y salvos" a otro buque