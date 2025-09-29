edición general
La flotilla rumbo a Gaza se detiene por una fuga en uno de sus barcos

La Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 barcos que zarparon desde España, Túnez, Italia y Grecia, con el fin de entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, se ha detenido este lunes en altamar tras detectar una fuga en la sala de máquinas en su barco "Johnn M", según informan los organizadores en un comunicado. La misión explica que la situación "no pudo resolverse en el mar" y que el buque "no puede continuar" su travesía hacia la franja de Gaza, por lo que sus participantes han sido trasladados "sanos y salvos" a otro buque

Comenzaron 53 barcos, y creo que se han quedado ya en poco más de 40. Al final fue buena idea que saliese un buen número de embarcaciones, porque todas no iban a llegar. El otro día fue la que iba Colau, ahora se ve que otra que tiene una fuga, más algunas que se quedaron atrás por un temporal.

Lo importante es que lleguen y den el mensaje a los palestinos: "no estais solos".
Pero aún queda casi una semana para eso. Veremos que tienen pensado los israelís. Estos ya se comportan como la ley de la selva. Son salvajes y nazis. A ver que se les ocurre para luego encima echar la culpa a otros diciendo que son antisemitas.
WcPC #5 WcPC
#3 Los barcos no son nuevos, que, con suerte, Israel se queda con los barcos y los destruye, con mala suerte lo hunden con ellos dentro.
Pacman #2 Pacman
Quien se ha fugado?
#1 Agrimensor
¿Una fuga o una vía?
#4 Borgiano
¿Ya han pasado por el palacio de Circe?
