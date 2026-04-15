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La Flotilla Global Sumud zarpa desde Barcelona hacia Gaza con más de 70 barcos y ayuda humanitaria

La Flotilla Global Sumud zarpa desde Barcelona hacia Gaza con más de 70 barcos y ayuda humanitaria

La denominada Flotilla Global Sumud prevé reunir a más de 70 barcos y alrededor de 1.000 participantes de distintos países, en lo que sus organizadores consideran la mayor movilización civil de este tipo en respuesta a las acciones de Israel en el territorio palestino. De ese total, cerca de 40 embarcaciones zarparon desde la capital catalana, mientras que el resto se incorporará progresivamente desde otros puertos del Mediterráneo a medida que la flotilla avance hacia el este. La salida, inicialmente prevista para el 12 de abril, tuvo que ret

| etiquetas: flotilla global sumud , barcelona , gaza , 70 barcos , ayuda humanitaria
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7 comentarios
17 4 0 K 185 actualidad
#6 Pitchford
Es una acción más bien destinada a despertar conciencias en los paises con mucha opinión pública todavía dormida ante la carnicería y los abusos sin fin de Israel..
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FunFrock #1 FunFrock
¿que ayuda llevan?
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Huginn #2 Huginn
#1 No seas un puto vago; que hasta tienen página web.
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FunFrock #4 FunFrock
#2 y en la web, a parte de los links a TikTok e instagram ¿esta lo q llevan?
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Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#4 ¿También te parece mal que vayan?
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FunFrock #7 FunFrock
#5 ¿esta vez vamos a pagarle la venida en vuelo militar o en avión para los q eran indepes?
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#3 Maikimaik
#1 El hecho de que sean más participantes que en las anteriores, arriesgándose a las torturas a las que sometieron a las anteriores.
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menéame