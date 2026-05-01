La flotilla busca contrarreloj la liberación del activista español Saif Abu Keshek: "Si llega a Israel, lo pueden ejecutar"

Abu Keshek reside actualmente en Barcelona, pero nació en Nablús (Cisrjordania) y De la Rubia da por hecho que las autoridades israelíes se agarrarán a este origen palestino para no seguir los ritmos habituales en este tipo de detenciones y que pasan por buscar en última instancia la deportación. Dado que "corre peligro la vida de Said", este compañero implora a la comunidad internacional que intervenga para que Abu Keshek nunca llegue a Israel y desembarque en Chipre.
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O se dan prisa o no llegan a tiempo...
Tengo que reconocer que yo no sería tan valiente. Si yo se que Israel me la tiene jurada y podrían ejecutar, no me meto en un barco de esos ni loco.
Llámame aficionado a la vida!
A lo mejor es porque no tienes familia en Cisrjordania, podría ser ...
Dejan el listón tan alto a "los malos"...
No sabemos quién es M. Rajoy, pero sabemos lo que es ...