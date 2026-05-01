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La flotilla busca contrarreloj la liberación del activista español Saif Abu Keshek: "Si llega a Israel, lo pueden ejecutar"

La flotilla busca contrarreloj la liberación del activista español Saif Abu Keshek: "Si llega a Israel, lo pueden ejecutar"

Abu Keshek reside actualmente en Barcelona, pero nació en Nablús (Cisrjordania) y De la Rubia da por hecho que las autoridades israelíes se agarrarán a este origen palestino para no seguir los ritmos habituales en este tipo de detenciones y que pasan por buscar en última instancia la deportación. Dado que "corre peligro la vida de Said", este compañero implora a la comunidad internacional que intervenga para que Abu Keshek nunca llegue a Israel y desembarque en Chipre.

| etiquetas: activista español saif abu keshek , palestino , liberación
23 4 1 K 277 actualidad
8 comentarios
23 4 1 K 277 actualidad
#1 laruladelnorte
La Embajada israelí en España, que sostiene que la flotilla "no es una acción humanitaria" sino una "provocación", argumenta que Abu Keshek no es "un activista inocente" sino "un individuo con conexiones probadas con el terrorismo. Le acusa de actuar "en nombre" del Comité Popular Palestino en el Exterior, "vinculado a Hamás y designado como organización terrorista por distintos países", y de participar en "actividades de seguridad contra Israel".

O se dan prisa o no llegan a tiempo...
5 K 82
A.more #3 A.more
Israel se la tiene jurada a todo el mundo. Ponen la etiqueta de terroristas q quien quieren
4 K 50
Connect #2 Connect
A quién se le ocurre meterse en esa flotilla sabiendo que si lo pillan lo van a intentar ejecutar!.

Tengo que reconocer que yo no sería tan valiente. Si yo se que Israel me la tiene jurada y podrían ejecutar, no me meto en un barco de esos ni loco.

Llámame aficionado a la vida!
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EldelaPepi #7 EldelaPepi
#2
A lo mejor es porque no tienes familia en Cisrjordania, podría ser ...
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salteado3 #5 salteado3
Vaya con la única democracia de oriente medio... Genocidio, guerra, invasiones, robo de territorios, magnicidios, secuestros...

Dejan el listón tan alto a "los malos"...
2 K 36
Alakrán_ #6 Alakrán_
A ver si lo entiendo, este señor que no quiere acabar en Israel porque su vida corre peligro, se mete en una flotilla hasta Gaza.
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M.Rajoy. #4 M.Rajoy.
La flotilla basurilla..
7 K -68
EldelaPepi #8 EldelaPepi
#4
No sabemos quién es M. Rajoy, pero sabemos lo que es ...
1 K 19

menéame