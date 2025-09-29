edición general
Una floridiana crea con sólo 14 años un gel capaz de absorber los microplásticos del agua [ITA]

Su nombre es Sheyna Patel y ha creado un tipo de hidrogel a modo de esponja capaz de eliminar más del 93% de los microplásticos presentes en el agua lo que ayudaría a preservar los ecosistemas marinos. Este hidrogel atrapa estas partículas minúsculas e invisibles a simple vista. Con su invento esta catorceañera ha quedado entre las 10 finalistas del concurso 3M Young Scientist Challenge 2025, que valora ingenios científicos de escuelas de educación media en Estados Unidos y cuya final se celebrará en Minnesotta a finales del mes de octubre.

el_Tupac
Cuando se presente a recoger el premio, la deportan.
keiko_san
Floridiana y catorceañera.
Solo ha faltado decir que es hidrogelinventora
Troylanas
No sé porqué, pero huele a hype a kilómetros
rystan
#3 Tiene todos los síntomas. Una cria hace algo que se le ocurre (que por supuesto nadie había pensado antes) y soluciona un problema terrible que tenía amenazada a toda la humanidad. Un periodista se lo cree.
Bravok1
Y las vacaciones que le van a dar de regalo en el Salvador de bukele con alojamiento incluido?
OCLuis
Creo que si no queremos más este problema por donde hay que empezar es por dejar de usar plásticos en nuestra vida cotidiana.
