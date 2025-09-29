Una floridiana crea con sólo 14 años un gel capaz de absorber los microplásticos del agua [ITA]

Su nombre es Sheyna Patel y ha creado un tipo de hidrogel a modo de esponja capaz de eliminar más del 93% de los microplásticos presentes en el agua lo que ayudaría a preservar los ecosistemas marinos. Este hidrogel atrapa estas partículas minúsculas e invisibles a simple vista. Con su invento esta catorceañera ha quedado entre las 10 finalistas del concurso 3M Young Scientist Challenge 2025, que valora ingenios científicos de escuelas de educación media en Estados Unidos y cuya final se celebrará en Minnesotta a finales del mes de octubre.