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Florentino Pérez anuncia en rueda de prensa que está profundamente enamorado de su mujer
Florentino Pérez convocó durante la pasada tarde una rueda de prensa para informar de que su corazón está colmado por el amor que profesa a su esposa, Josefina Parker-Bowles.
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#1
Supercinexin
"
Esa zorra me la sigue poniendo como el sombrero de un picador
" - dijo Florentino, en su nueva rueda de prensa.
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#3
A.more
*
#1
elegid otra manera de atacar a un viudo. Hay muchas. Que pereceis de vox
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#6
Thornton
#5
¡Qué va! Mi mensaje iba con toda la sorna del mundo.
Me encanta ver al Real Mandril llorando por las esquinas.
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#7
eltxoa
#6
ah bueno, pues en eso podemos estar de acuerdo
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#2
eltxoa
estimados usuarios de meneame, dejadme haceros una pregunta. A vosotros os parece normal que los informativos de las teles del estado, esto es A3, la 6, la 5, etc, dediquen el 90% de la información deportiva al RealMadrid ?
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#4
Thornton
#2
Efectivamnete. Y del Real C.F. Carabanchel o de la Cultural Leonesa ni un minuto.
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#5
eltxoa
#4
uy, he ofendido a un madridista.
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Me encanta ver al Real Mandril llorando por las esquinas.