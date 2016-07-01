La reputada física Sabine Hossenfelder: "Se acaba de comprobar evidencia de la existencia de OVNIs [...] en placas de hace 70 años [...] incompatible con objetos naturales, asteroides".

"Los OVNIs ahora se conocen como UAP, siglas de «fenómenos anómalos no identificados». Estos fenómenos aparecen cada vez con más frecuencia en los titulares a medida que avanza la tecnología, pero por alguna razón los científicos aún se muestran reacios a investigarlos. Analicemos algunos avistamientos recientes de UAP y por qué necesitamos invertir más en su investigación." (Artículo científico
: "Searching for Fast Astronomical Transients in Archival Photographic Plates"
Ivo Busko. arxiv.org/abs/2603.20407
)
Por cierto, el estudio no es de Sabine Hossenfelder, ella simplemente lo interpreta.
scholar.google.com/citations?user=NaQZcyYAAAAJ&hl=en&oi=ao
Artículo científico de los descubridores originales:
Villarroel, B., Soodla, J., Comerón, S., et al. 2020, AJ, 159,
8, doi: doi.org/10.3847/1538-3881/ab570f
The Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations Project. I. USNO Objects Missing in Modern Sky Surveys and
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"This provides further support for their interpretation as sub-second optical flashes, consistent with reflections from flat, rotating objects in orbit around Earth."
1957, antes del primer satélite.
=
"Se acaba de comprobar la evidencia de la existencia..."
Enga, hombre. Un poco de seriedad.
Buenos días.
O no entiendes lo que lees o nos estás tratando de tomar el pelo.
Ya veo claramente que tú no sabes.
Buenos días.
siempre ha habido Objetos Voladores No Identificados
Ante semejante afirmación vacía de contenido, confusa y pretenciosa no gasto tiempo no hace falta decir mucho más
Y menciono lo de los Therians por la maniobra de distracción de Epstein
Buenos días
No te ha dado tiempo a:
- Ser consciente de las distancias interestalares.
- Ser consciente de la cantidad de estrellas existentes. Elegir una para viajar es como la primitiva. Y ya aislando por tipos compatibles con la vida y con planetas en la zona ricitos de oro.
- Ser consciente de que si examinas con un telescopio muy avanzado (te voy a dar por existente la vida extraterrestre por simple estadística) capaz de observas en detalle otro planeta, vas a ver el pasado. Es decir, una… » ver todo el comentario
¿Pero que te has fumado? Como comenta #16 Sabine hace años que ha entrado en una espiral demagógica y confrontación para buscar engagement. Antes de ello su canal tenia cierto atractivo divulgativo y era una física competente, pero de ahí a calificarla de como una de las mejores físicas de la actualidad hay un abismo.
No habrá civilizaciones super-antiguas porque la vida no pudo surgir sin química compleja
Con 5-10.000 años de diferencia (que son nimios en comparación con la vida de una estrella) ya puedes tener dos civilizaciones muy distintas (eso es mas o menos la diferencia entre nosotros ahora y Gobeli Tepke) Si no nos destruye Trump calcula lo que se podría avanzar en otros 1.000 años.
En el pueblo de mi mujer no hace tanto que tenían caballos para ir a los pueblos de al lado. Varios familiares suyos que aún viven los usaron de jóvenes (puedo estar hablando de los primero años 60)
Ambos han ganado desde entonces un gran número de seguidores en redes sociales, un gran número de detractores en la comunidad científica y, por supuesto, un buen montón de dinero.
¿Quieren que me crea lo de los aliens visitando la Tierra en naves? PRUEBAS DE VERDAD.
Y ya no suena tan raro