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La reputada física Sabine Hossenfelder: "Se acaba de comprobar evidencia de la existencia de OVNIs [...] en placas de hace 70 años [...] incompatible con objetos naturales, asteroides".

"Los OVNIs ahora se conocen como UAP, siglas de «fenómenos anómalos no identificados». Estos fenómenos aparecen cada vez con más frecuencia en los titulares a medida que avanza la tecnología, pero por alguna razón los científicos aún se muestran reacios a investigarlos. Analicemos algunos avistamientos recientes de UAP y por qué necesitamos invertir más en su investigación." (Artículo científico: "Searching for Fast Astronomical Transients in Archival Photographic Plates" Ivo Busko. arxiv.org/abs/2603.20407)

| etiquetas: ovni , uap , sabine hossenfelder
4 1 6 K -7 actualidad
28 comentarios
4 1 6 K -7 actualidad
Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
Es una afirmación muy arriesgada por parte de esta señora, que espero no haya olvidado lo de "no Identificado" de las siglas y no esté hablando de aliens porque sí
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Stathamdepueblo #9 Stathamdepueblo
#5 un reflejo no es una evidencia de nada más que de una superficie capaz de rebotar la luz, y hay un huevo de ellas en la naturaleza, el espacio está lleno de hielo y esta es solo una de las posibilidades, sobre la rotación, pues qué quieres que te diga, la mecánica orbital es consistente con las piedras y con los satélites y déjame añadir que no hay nadie con mayores ilusiones de que nos visiten que yo, pero tonterías las justas, más aún con la más que evidente intención del gobierno yankee de desviar la atención
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insulabarataria #10 insulabarataria
#5 hablaron de este tema en Coffee Break. Aunque el estudio diga que no tienen acceso a las placas originales, comentaron que esos defectos se dan en algunos escaneos de las placas, pero que no se dan en otros escaneos posteriores.
Por cierto, el estudio no es de Sabine Hossenfelder, ella simplemente lo interpreta.
2 K 38
Stathamdepueblo #20 Stathamdepueblo
#13 cuidado con la falacia de autoridad, a veces se cuela donde menos se la espera
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alafia #1 alafia
Perfil científico de Sabine Hossenfelder (Research Fellow at the Frankfurt Institute for Advanced Studies):
scholar.google.com/citations?user=NaQZcyYAAAAJ&hl=en&oi=ao

Artículo científico de los descubridores originales:

Villarroel, B., Soodla, J., Comerón, S., et al. 2020, AJ, 159,
8, doi: doi.org/10.3847/1538-3881/ab570f

The Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations Project. I. USNO Objects Missing in Modern Sky Surveys and

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2 K 27
alafia #5 alafia
#1 Del paper:
"This provides further support for their interpretation as sub-second optical flashes, consistent with reflections from flat, rotating objects in orbit around Earth."

1957, antes del primer satélite.
2 K 27
#27 MrSan *
#5 Lo que es perfectamente consistente con puntos que aparecen en una placa fotográfica y no en la siguiente es que la placa tenga un defecto, por ejemplo una partícula radiactiva que se haya posado en la superficie o que esté mezclada con el material del soporte o de la cubierta. Teniendo en cuenta que en USA ha habido más de una fuga radiactiva de origen militar que se ha mantenido en secreto y ha acabado contaminando materiales de uso común (kodak detectó una de estas fugas bloglemu.blogspot.com/2016/07/cuando-kodak-descubrio-por-accidente-el.), yo apostaría por ello.
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CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero *
While the analysis is ongoing, one notable result is that our findings independently confirm that these transients exhibit systematically narrow full width at half maximum (FWHM) compared to stellar point spread functions. This provides further support for their interpretation as sub-second optical flashes, consistent with reflections from flat, rotating objects in orbit around Earth.

=

"Se acaba de comprobar la evidencia de la existencia..."


Enga, hombre. Un poco de seriedad.
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alafia #7 alafia
#4 our findings independently confirm

Buenos días.
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CerdoJusticiero #12 CerdoJusticiero
#7 Confirman de manera independiente que la FWHM es más estrecha que la esperable en cuerpos estelares; desde ahí a "comprobar evidencia de la existencia de OVNIs" media un trecho.

O no entiendes lo que lees o nos estás tratando de tomar el pelo.
1 K 21
alafia #15 alafia
#12 ¿Y es un OVNI el tal objeto o no? Pues eso, hombre, pues eso. :palm:
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CerdoJusticiero #17 CerdoJusticiero
#15 Madre del amor hermoso.
0 K 12
HeilHynkel #22 HeilHynkel
#13

Ya veo claramente que tú no sabes.
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crob #2 crob
y los Therians???
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alafia #6 alafia
#2 No te ha dado tiempo a) ni a verte el vídeo b) ni a investigar quién es Sabien Hossenfelder c) ni a deducir por qué lo dice.

Buenos días.
1 K 18
crob #8 crob *
#6 La evidencia de OVNI's es una tautología

siempre ha habido Objetos Voladores No Identificados

Ante semejante afirmación vacía de contenido, confusa y pretenciosa no gasto tiempo no hace falta decir mucho más

Y menciono lo de los Therians por la maniobra de distracción de Epstein

Buenos días
2 K 47
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#6

No te ha dado tiempo a:
- Ser consciente de las distancias interestalares.
- Ser consciente de la cantidad de estrellas existentes. Elegir una para viajar es como la primitiva. Y ya aislando por tipos compatibles con la vida y con planetas en la zona ricitos de oro.
- Ser consciente de que si examinas con un telescopio muy avanzado (te voy a dar por existente la vida extraterrestre por simple estadística) capaz de observas en detalle otro planeta, vas a ver el pasado. Es decir, una…   » ver todo el comentario
2 K 41
alafia #13 alafia
#11 Que sí, que sabes interpretar papers y arriesgas tu carrera desde el economato mejor que una de las mejores físicas de la actualidad. :wall:
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Fariseo #23 Fariseo
#13 "Mejores"? No sé. Sigo su canal en Youtube hace años y siempre me ha gustado su posición "rebelde" y de cuestionar todo como buena científica... tristemente veo una deriva inquietante en sus videos últimamente, espero que solo quiera maximizar clicks, viendo que la divulgación científica no se los da como antes y no un posicionamiento político encubierto...ojo, que tener un posicionamiento político es legítimo pero sería triste que se traicionara a sí misma no diciéndolo abiertamente.
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rashaat #24 rashaat
#13 "una de las mejores físicas de la actualidad"
¿Pero que te has fumado? Como comenta #16 Sabine hace años que ha entrado en una espiral demagógica y confrontación para buscar engagement. Antes de ello su canal tenia cierto atractivo divulgativo y era una física competente, pero de ahí a calificarla de como una de las mejores físicas de la actualidad hay un abismo.
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Stathamdepueblo #18 Stathamdepueblo
#11 y si no ha sido consciente de todo eso, imagina que tampoco lo ha sido para discernir que la aparición de vida en un sistema estelar está ligada a la presencia de elementos pesados y compuestos químicos complejos que requieren de al menos un par de generaciones estelares para que se puedan formar por nucleosíntesis estelar, lo que más o menos va a situar a nuestro vecindario galáctico y a sus posibles candidatos en un tiempo local más o menos parecido, desde la formación del universo, millón de años arriba o abajo. No habrá civilizaciones super-antiguas porque la vida no pudo surgir sin química compleja
1 K 32
HeilHynkel #25 HeilHynkel
#18

No habrá civilizaciones super-antiguas porque la vida no pudo surgir sin química compleja

Con 5-10.000 años de diferencia (que son nimios en comparación con la vida de una estrella) ya puedes tener dos civilizaciones muy distintas (eso es mas o menos la diferencia entre nosotros ahora y Gobeli Tepke) Si no nos destruye Trump calcula lo que se podría avanzar en otros 1.000 años.
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Stathamdepueblo #26 Stathamdepueblo *
#25 una civilización con hipotéticas capacidades de viaje super lumínico necesita más de 10.000 años de diferencia, y además piensa que hasta mediados del siglo XX en muchos sitios de España se vivía de forma muy similar a la de esos 10.000 años previos, aunque supiesen de los aviones y del teléfono, había pueblos que solo podías identificar la época por la ropa que llevaban. Hoy y de cara a un futuro, no podemos ni imaginar si tendremos esas capacidades en 100, 200 o mil años.
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HeilHynkel #28 HeilHynkel
#26

En el pueblo de mi mujer no hace tanto que tenían caballos para ir a los pueblos de al lado. Varios familiares suyos que aún viven los usaron de jóvenes (puedo estar hablando de los primero años 60)
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Cuñado #16 Cuñado
#6 Sabine Hossenfelder es el alter ego de Avi Loeb. Una reputada científica con una brillante carrera a sus espaldas que decidió dejar de hacer ciencia seria y darle a cierto sector del público general la dosis de sensacionalismo y pseudociencia que demanda.

Ambos han ganado desde entonces un gran número de seguidores en redes sociales, un gran número de detractores en la comunidad científica y, por supuesto, un buen montón de dinero.
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pablisako_1 #14 pablisako_1
Resumen IA del estudio: El estudio confirma de manera independiente la existencia de transitorios ópticos rápidos en placas antiguas y refuerza la hipótesis de que podrían ser reflejos de objetos en órbita previos a los satélites modernos.
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#19 BoosterFelix
En las imágenes no se ve una puta mierda. Todo lo que se presenta puede estar perfectamente fabricado. Cualquier película de Hollywood de bajo presupuesto te hace un vídeo de esos del Pentágono, y hoy día hasta un chaval de 15 años te lo hace con cualquier IA.

¿Quieren que me crea lo de los aliens visitando la Tierra en naves? PRUEBAS DE VERDAD.
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#21 hokkien
No identificado = desconocido
Y ya no suena tan raro
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menéame