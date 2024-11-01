La física cuántica pasa pantalla con un logro que desconcertaría a Einstein: tres fotones entrelazados en un solo experimento

Un nuevo hito en física cuántica con raíces españolas: el entrelazamiento tipo W, propuesto hace más de dos décadas por Ignacio Cirac, ha sido identificado experimentalmente por primera vez, abriendo nuevas vías para la computación y comunicación cuánticas. Cuando Albert Einstein se topó con los misterios de la mecánica cuántica, no ocultó su incomodidad. Se refería al fenómeno del entrelazamiento como una “acción fantasmal a distancia” y dudaba de que pudiera ser una descripción completa de la realidad.
Que sí, que fue muy importante lo que aportó hace más de un siglo pero es que en básicamente cada noticia científica se plantea qué pensaba o pensaría Einstein al respecto de ello, a ver si lo dejamos ya en su tumba y pasamos página que ha habido muchos científicos y mucha ciencia desde entonces.
En vida, él era el que mejor entendía la mecánica cuántica.
Nunca negó la mecánica cuántica. Nunca criticó ninguno de sus avances. Lo que criticó son algunas de las interpretaciones que se hacen de la mecánica cuántica, pero las interpretaciones no son parte de la mecánica cuántica.
Téngase en cuenta también que quién más contribuyó a la mecánica cuántica fueron Schroedinger y Heisenberg. Ambos… » ver todo el comentario
Pues no. Pero esta interpretanción incorrecta de la frase está por todas partes y por lo tanto es lo que te dice una IA.
La realidad:
hsm.stackexchange.com/questions/11839/what-is-the-source-of-einsteins-
No es posible mirar una partícula y saber si está o no entrelazada.