La física cuántica pasa pantalla con un logro que desconcertaría a Einstein: tres fotones entrelazados en un solo experimento

Un nuevo hito en física cuántica con raíces españolas: el entrelazamiento tipo W, propuesto hace más de dos décadas por Ignacio Cirac, ha sido identificado experimentalmente por primera vez, abriendo nuevas vías para la computación y comunicación cuánticas. Cuando Albert Einstein se topó con los misterios de la mecánica cuántica, no ocultó su incomodidad. Se refería al fenómeno del entrelazamiento como una “acción fantasmal a distancia” y dudaba de que pudiera ser una descripción completa de la realidad.

sorrillo
Yo creo que de lo que deberíamos pasar pantalla es de Einstein, que hace ya más de un siglo de sus aportaciones científicas significativas, el resto de su vida se dedicó a intentar negar la física cuántica y a criticar sus avances.

Que sí, que fue muy importante lo que aportó hace más de un siglo pero es que en básicamente cada noticia científica se plantea qué pensaba o pensaría Einstein al respecto de ello, a ver si lo dejamos ya en su tumba y pasamos página que ha habido muchos científicos y mucha ciencia desde entonces.
#4 khalil
#1 Einstein se inventó la mecánica cuántica él solito. No toda, vale, pero sí que fue el inicio.

En vida, él era el que mejor entendía la mecánica cuántica.

Nunca negó la mecánica cuántica. Nunca criticó ninguno de sus avances. Lo que criticó son algunas de las interpretaciones que se hacen de la mecánica cuántica, pero las interpretaciones no son parte de la mecánica cuántica.

Téngase en cuenta también que quién más contribuyó a la mecánica cuántica fueron Schroedinger y Heisenberg. Ambos…   » ver todo el comentario
pip
Ignacio Cirac es uno de los científicos más relevantes en cuántica y aunque es bastante conocido, no le tenemos dónde corresponde.
#3 khalil
Se refería al fenómeno del entrelazamiento como una “acción fantasmal a distancia”

Pues no. Pero esta interpretanción incorrecta de la frase está por todas partes y por lo tanto es lo que te dice una IA.

La realidad:

hsm.stackexchange.com/questions/11839/what-is-the-source-of-einsteins-
#5 khalil
Una sola cosa más quisiera yo decir.

No es posible mirar una partícula y saber si está o no entrelazada.
