La Fiscalía pide a Igualdad el bloqueo de webs extranjeras que ofertan servicios de gestación subrogada

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad que acuerde medidas que impidan el acceso desde España a los contenidos de las webs de 13 empresas establecidas en países no europeos (Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México o Colombia) que "ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada". Este término hace referencia a los llamados coloquialmente 'vientres de alquiler', una práctica está prohibida en España desde el año 2006.

Pertinax
Que les digan que participan en la liga de fútbol y las anulan en cero coma.
Guanarteme
13 empresas establecidas en países no europeos (Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México o Colombia)

o_o :shit: :palm:
DotorMaster
#3 pues la verdad es que es un patinazo xD
DenisseJoel
¿Hay algún motivo por el que no pueda hacerlo el ministerio del interior?
j3j3j3j3
buah ... no le haran ni caso , lo que tiene que hacer la fiscalia es buscar ip's parecidos a esos web y decir que se transmite futbol , Tebas le hara el trabajo sucio , rapido y eficaz
