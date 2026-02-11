La Fiscalía pide a Igualdad el bloqueo de webs extranjeras que ofertan servicios de gestación subrogada

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad que acuerde medidas que impidan el acceso desde España a los contenidos de las webs de 13 empresas establecidas en países no europeos (Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México o Colombia) que "ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada". Este término hace referencia a los llamados coloquialmente 'vientres de alquiler', una práctica está prohibida en España desde el año 2006.