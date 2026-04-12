La Fiscalía acepta posponer el testimonio de Netanayhu en un nuevo aplazamiento de su juicio por corrupción

La Fiscalía General de Israel ha aceptado la petición del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para aplazar su testimonio en el juicio por corrupción en el que lleva inmerso desde hace años y que ha sido constantemente aplazados por las guerras de Gaza e Irán.
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Un ejercicio de lavado de cerebros de toda la sociedad al nivel de Corea del Norte. Orban hoy ganara en Hungría porque lleva 16 años haciendo lo mismo ... imagínate que fueran 70 años en ese plan.
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