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La Fiscalía acepta posponer el testimonio de Netanayhu en un nuevo aplazamiento de su juicio por corrupción

La Fiscalía acepta posponer el testimonio de Netanayhu en un nuevo aplazamiento de su juicio por corrupción

La Fiscalía General de Israel ha aceptado la petición del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para aplazar su testimonio en el juicio por corrupción en el que lleva inmerso desde hace años y que ha sido constantemente aplazados por las guerras de Gaza e Irán.

| etiquetas: netanyahu , corrupción , fiscalia , aplazamiento
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10 comentarios
8 1 0 K 131 actualidad
pepel #1 pepel
Esta es la justicia de la justicia.
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#2 cKr1
Para eso sí que le gusta el modus operandi español
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TooBased #3 TooBased
'La única democracia de Oriente Medio'
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sotillo #7 sotillo
#3 Igual de demócratas que socialistas los nazis alemanes
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#5 Suleiman
Este es el "supuesto" faro de la "democracia" de la región....
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sotillo #10 sotillo
#9 Pues lo mismo que hicieron con el holocausto, convencieron al mundo de que fue la mayor atrocidad, se centraron en los 6 millones de judíos y se olvidaron de los otros 6 millones de gitanos, inválidos, rusos, republicanos y otras víctimas a las que negaron una placa, convencieron a los afroamericanos estadounidenses que su años y sus víctimas de la esclavitud no fue tan grave como el holocausto judío cuando fue infinitamente mucho mayor y ahora siguen de víctimas mientras siguen asesinando
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oceanon3d #6 oceanon3d *
¿No se dan cuenta que esta de guerra en guerra, hasta el infinito y mas allá, para solo para no acabar en la carcel?
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sotillo #8 sotillo
#6 Los que le votan son peores y además más tontos
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oceanon3d #9 oceanon3d *
#8 Desde niños apenas pisan un colegio les meten a fuego que los palentinos (todos los que les rodean en general) son el enemigo, que los quieren exterminar que apenas si son humanos. Luego en la universidad siguen el mismo lavado de cerebro y los reematan con un servicio militar obligatorio.

Un ejercicio de lavado de cerebros de toda la sociedad al nivel de Corea del Norte. Orban hoy ganara en Hungría porque lleva 16 años haciendo lo mismo ... imagínate que fueran 70 años en ese plan.

Ni…   » ver todo el comentario
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#4 sliana
Terminarán pidiéndole perdón. Sino les llamará antisemitas
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menéame