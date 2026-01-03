edición general
La Fiscal general de EEUU afirma que Nicolás Maduro y su esposa enfrentarán cargos por narcoterrorismo

La Fiscal general de EEUU afirma que Nicolás Maduro y su esposa enfrentarán cargos por narcoterrorismo

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York, por una serie de graves delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armamento de guerra.

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#4 Jacusse
#2 no seré yo quien defienda a Trump, pero, ¿relacionada?
1 K 23
Tachy #6 Tachy
#4 Obvio. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, ha sido liberado tras recibir un indulto por parte del mandatario estadounidense Donald Trump. Se ve claramente el doble rasero.
6 K 73
Cabre13 #7 Cabre13
#4 Sí, relacionada, hace un mes indultó a un expresidente condenado por narcotráfico y ahora hace una operación militar para detener a otro presidente y acusarle de narcotráfico.
2 K 36
#10 Jacusse
#7 presidente ilegítimo, claro.

Se robó las elecciones.
0 K 9
Andreham #13 Andreham
#10 ¿Crees que un país puede ir a otro y coger su presidente porque es ilegítimo según... el país que lo secuestra?

Peligroso.

Peligroso.
5 K 46
#14 Jacusse
#13 no, no, es ilegítimo porque no ha mostrado pruebas de haber ganado las elecciones, que sí mostró la oposición. Lo diga EEUU o el señor que vende arepas de la esquina. Se robó las elecciones.

No está bien que EEUU entre a otro país a llevarse a quien sea, pero, si lo miras en perspectiva, Trump fue dando los pasos necesarios para poder hacer lo de hoy de forma "legal" (para él).

1- consigue permiso interno para usar fuerza letal fuera de su territorio para detener/matar narcos. Una locura.
2- define a Maduro como líder de unos narcos.
3- entra en Venezuela y se lleva al tipo.
0 K 9
johel #25 johel *
#14 El problema es que lo de los narcos es una mentira tan burda que no se han molestado ni en hilarla. Que intervenga en honduras, en mexico, en colombia ... espera, esos no tienen petroleo. ¿Y las dictaduras de oriente medio? Ah, no esas son colegas. ¿En pakistan la mayor factoria de terroristas islamicos? Ah no, que tienen atomicas.
Es indefendible.
Es indefendible.
1 K 23
#30 Jacusse
#25 todos tienen algún tipo de vínculo con el narcotráfico. No lo dudes. Por acción u omisión.

Y, en Europa, unos cuántos también.

Y, en Europa, unos cuántos también.
0 K 9
johel #32 johel *
#30 Ah entonces que intervenga tambien en europa :palm: ... Es la postura de bombardear euskadi y cataluña que tenian los hijos de puta que querian matar a 23 millones de españoles. Es indefendible. Un democrata no puede defender lo que se supone que acaba de hacer trump. No le saques la cara, no es una falsa dicotomia donde tengas que elegir entre que maduro sea un hijo de puta y que eso no se puede hacer, puedes elegir las dos. Tump no te paga.
1 K 23
#36 Jacusse *
#32 a ver.

Trump es el principal problema. Quita legitimidad a la ONU, a la Corte Internacional de Justicia, apoya a Israel, es blando con Rusia, apoya a la extrema derecha, es negacionista del Cambio Climático...

Lo de Venezuela hoy es un desenlace que se veía venir. Llevan casi 30 años (desde la reforma de su Constitución) en una especie de dictadura con tintes democráticos. En un país riquísimo en recursos naturales. En mi opinión, ya se estaba tardando mucho.

No justifico nada, pero esa gente no iba a dejar el poder por las buenas.

Dicho esto, que se lleven a Maduro no garantiza un cambio de régimen.
0 K 9
Cabre13 #19 Cabre13 *
#10 ¿Y algo que comentar sobre el indulto al expresidente condenado por narcotráfico?
Ah, que es "una barbaridad".
Pues entonces creo que es obvio por qué una noticia se relaciona con la otra.
0 K 11
#23 Jacusse
#19 lo de los indultos es un tema para comer aparte. En España hubo algunos muy polémicos también.

No conozco bien el caso del ex presidente de Honduras, pero puedo decir que en esos países llegar el poder sin tener algún tipo de entendimiento con los narcos es una quimera.
0 K 9
Verdaderofalso #24 Verdaderofalso *
#10 Trump que fue el instigador de un Asalto al Capitolio de los EEUU, amenazas al vicepresidente, persecución política contra todos los que le investigaron y todo por un supuesto fraude que jamás llegó a probar y que no fue juzgado por dilatar el proceso hasta que salió reelegido?
1 K 33
#27 Jacusse
#24 ese mismo. Al que volvieron a votar, por cierto.
0 K 9
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 Hombre, liberan a un expresidente condenado por narcotráfico en EEUU mientras acusan sin pruebas, hunden barcos de pescadores con buques de guerra y ahora bombardean Venezuela y secuestran a su presidente por "narcoterrorista".
2 K 48
#9 Jacusse
#8 no es el presidente. Es ilegítimo. Partamos de esa base.

Lo otro es, efectivamente, una barbaridad. Lo que venimos viendo con Trump desde hace un año...
1 K 23
Ovlak #16 Ovlak *
#9 no es el presidente. Es ilegítimo. Partamos de esa base
No sé por qué hay que partir de esa base. La actuación de EEUU es ilegal e ilegítima sea presidente, sea un ciudadano común o sea, incluso, un delincuente.
2 K 35
#18 Jacusse *
#16 de acuerdo, es ilegal. Según los principios del Derecho Internacional lo es.
0 K 9
PaulDurden #29 PaulDurden
#9 No sigas con la monserga de presidente ilegítimo, ese NO ha sido el motivo de todo esto.
Desviar ahora el relato hacia eso es hasta triste.
Trump no derroca a un dictador, derroca según él a un NARCOTRAFICANTE, todo lo demás son excusas, sinceramente, de mierda.
1 K 24
#31 Jacusse
#29 son excusas de mierda para tí.

Para los 8 millones de venezolanos exiliados lo dudo.
0 K 9
PaulDurden #33 PaulDurden
#31 A ver, que no cuela, que sí que es un hediondo, pero no traten a los demás como si fuéramos idiotas, ese NO ES EL MOTIVO de todo esto.
Meses con lo de narcotraficante y ahora nos vienen con otra excusa.
Meses con lo de narcotraficante y ahora nos vienen con otra excusa.
0 K 11
johel #15 johel *
#4 Dos de los tres, sabiendo como funciona honduras es casi una certeza que los tres, candidatos a la presidencia de honduras estan en nomina de los narcos. Trump apoya e imndulta a uno de ellos, ergo esta apoyando a un narcopresidente.
¿El juicio a maduro? ¿Una farsa? Empezando porque proviene de una intervencion militar en suelo extranjero contraria a todo derecho bajo el amparo del melenas naranja, tendra suerte si no se cae de un helicoptero en pleno traslado o le apuñalan en una celda.
1 K 23
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Vaya, si yo he visto a gran cantidad de imbéciles justificando el bombardeo y el secuestro porque era un gobierno ilegítimo. Cómo se deben reir de ellos por ser los tontos de turno necesarios para justificar lo injustificable.
5 K 75
#12 Jacusse *
#5 hubiera sido mejor que lo sacaran del país sin bombardear nada.

Se ve que no pudieron.

Mejor le bajas tres rayitas antes de seguir insultando, por favor.
1 K 8
MiguelDeUnamano #21 MiguelDeUnamano
#12 Con la murga que han dado "porque gobierno ilegítimo", de algún modo habrá que llamarlos si resulta que el motivo era "narcoterrorismo". Que sí, que igual les podría llamar "honrados ciudadanos preocupados por el bienestar de los venezolanos", pero ni me cuadra, ni me apetece.
1 K 28
#26 Jacusse
#21 tú crees que no van a conseguir demostrar que Maduro tenía vínculos con el narcotráfico? En serio?
0 K 9
MiguelDeUnamano #34 MiguelDeUnamano
#26 No, no lo dudo. Pero que lo consigan ni da legitimidad al juicio ni al secuestro.
1 K 28
#37 Jacusse
#34 entonces no te vas a creer tampoco cuando lo condenen, claro.

Ahora sí, si luego viene otro presidente americano y lo insulta, qué dirías? Que fue justo?
0 K 9
#38 Jacusse
#37 *indulta
0 K 9
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Van a terminar siguiendo el camino de Sadam y sus armas biologicas... :troll:
4 K 55
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
¿Y cuando el fentanilo siga fluyendo por los estates más abundantemente que nunca que dirá Trump?

Es una burrada todo esto. Una cosa es que estés en contra se su dictadura y presiones políticamente y otra cargártelo con una excusa de mierda. Es demencial.
1 K 24
mmlv #20 mmlv
Y Trump por secuestro, no?
0 K 18
Pejeta #17 Pejeta
Terroristas. Ya lo he dicho varias veces por aquí. USA- GRAN BRETAÑA E ISRAEL son el EJE DEL MAL
3 K 17
Dene #11 Dene *
Por contextualizar, esta ijaputa no es fiscal como lo entendemosen Europa, es una ministra del gobierno naranja que se encarga de estas cosas
0 K 12
#28 Dargp
Eso de narcoterrorismo me suena a poner bombas que explotan en nubes de cocaína
0 K 9
#35 NO86
#28 La ley estadounidense lo define formalmente como:

"Cualquier persona que participe en la fabricación, distribución o posesión con intención de distribuir una sustancia controlada, sabiendo o teniendo la intención de que dicha actividad proporcione algo de valor pecuniario a una persona o grupo que participe en actividades terroristas."

Ahora falta ver a qué terroristas se supone que estaría financiando Maduro.
0 K 7
#22 sliana
Cuando terminen con ellos se ponen con Israel
0 K 7

