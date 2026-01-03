La Fiscal general de EEUU afirma que Nicolás Maduro y su esposa enfrentarán cargos por narcoterrorismo

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York, por una serie de graves delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armamento de guerra.
Se robó las elecciones.
Peligroso.
No está bien que EEUU entre a otro país a llevarse a quien sea, pero, si lo miras en perspectiva, Trump fue dando los pasos necesarios para poder hacer lo de hoy de forma "legal" (para él).
1- consigue permiso interno para usar fuerza letal fuera de su territorio para detener/matar narcos. Una locura.
2- define a Maduro como líder de unos narcos.
3- entra en Venezuela y se lleva al tipo.
Es indefendible.
Y, en Europa, unos cuántos también.
Trump es el principal problema. Quita legitimidad a la ONU, a la Corte Internacional de Justicia, apoya a Israel, es blando con Rusia, apoya a la extrema derecha, es negacionista del Cambio Climático...
Lo de Venezuela hoy es un desenlace que se veía venir. Llevan casi 30 años (desde la reforma de su Constitución) en una especie de dictadura con tintes democráticos. En un país riquísimo en recursos naturales. En mi opinión, ya se estaba tardando mucho.
No justifico nada, pero esa gente no iba a dejar el poder por las buenas.
Dicho esto, que se lleven a Maduro no garantiza un cambio de régimen.
Ah, que es "una barbaridad".
Pues entonces creo que es obvio por qué una noticia se relaciona con la otra.
No conozco bien el caso del ex presidente de Honduras, pero puedo decir que en esos países llegar el poder sin tener algún tipo de entendimiento con los narcos es una quimera.
Lo otro es, efectivamente, una barbaridad. Lo que venimos viendo con Trump desde hace un año...
No sé por qué hay que partir de esa base. La actuación de EEUU es ilegal e ilegítima sea presidente, sea un ciudadano común o sea, incluso, un delincuente.
Desviar ahora el relato hacia eso es hasta triste.
Trump no derroca a un dictador, derroca según él a un NARCOTRAFICANTE, todo lo demás son excusas, sinceramente, de mierda.
Para los 8 millones de venezolanos exiliados lo dudo.
Meses con lo de narcotraficante y ahora nos vienen con otra excusa.
¿El juicio a maduro? ¿Una farsa? Empezando porque proviene de una intervencion militar en suelo extranjero contraria a todo derecho bajo el amparo del melenas naranja, tendra suerte si no se cae de un helicoptero en pleno traslado o le apuñalan en una celda.
Se ve que no pudieron.
Mejor le bajas tres rayitas antes de seguir insultando, por favor.
Ahora sí, si luego viene otro presidente americano y lo insulta, qué dirías? Que fue justo?
Es una burrada todo esto. Una cosa es que estés en contra se su dictadura y presiones políticamente y otra cargártelo con una excusa de mierda. Es demencial.
"Cualquier persona que participe en la fabricación, distribución o posesión con intención de distribuir una sustancia controlada, sabiendo o teniendo la intención de que dicha actividad proporcione algo de valor pecuniario a una persona o grupo que participe en actividades terroristas."
Ahora falta ver a qué terroristas se supone que estaría financiando Maduro.