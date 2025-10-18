La fiscal del caso Montoro defiende la investigación de los Mossos d’Esquadra

La Fiscalía Anticorrupción ha salido en defensa de la investigación de los Mossos d’Esquadra sobre una presunta trama corrupta en el seno del Ministerio de Hacienda en la época de Cristóbal Montoro para aprobar reformas legislativas ad hoc. La fiscal sale en defensa de los Mossos, del juez y de la investigación y acusa a los abogados de los investigados de pretender “crear confusión” a la Audiencia Provincial de Tarragona. También critica que pretendan crear confusión a la sala al argumentar que los agentes que llevaron a cabo la entrada y regi
También es asombroso que Abalos y Koldo, 2 personajes procedentes de los bajos fondos están libres; hay que ser muy ingenuo para creer que estos personajes no destruyan pruebas, o cosas peores.
Todos los días Óscar Puente poniendo visibilidad al problema de cientos de miles de madrileños y un día porque pone una imagen equivocada del Metro de París, salen todos en tromba del agujero a criticarlo.
En cuanto a Montoro parace que los informes son tan grandes y contienen tantos indicios que lo que pieda destruir es irrelevante.
Sólo con Montoro y la policía que inventaba pruebas contra rivales políticos es para que cerraran el PP para siempre, pero Ejpaña es asín
