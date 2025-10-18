edición general
La fiscal del caso Montoro defiende la investigación de los Mossos d’Esquadra

La Fiscalía Anticorrupción ha salido en defensa de la investigación de los Mossos d’Esquadra sobre una presunta trama corrupta en el seno del Ministerio de Hacienda en la época de Cristóbal Montoro para aprobar reformas legislativas ad hoc. La fiscal sale en defensa de los Mossos, del juez y de la investigación y acusa a los abogados de los investigados de pretender “crear confusión” a la Audiencia Provincial de Tarragona. También critica que pretendan crear confusión a la sala al argumentar que los agentes que llevaron a cabo la entrada y regi

#2 tierramar
También es muy llamativo el silencio madiático en torno a este caso, a pesar de la gravedad de este caso de corrupción: mientras Montoro nos aplicaba recortes, presuntamente robaba de nuestros impuestos!! El PP esta poniendo todos los medios a su alcance para que el caso Montoro se olvide pronto, y pase apenas desapercibido.
También es asombroso que Abalos y Koldo, 2 personajes procedentes de los bajos fondos están libres; hay que ser muy ingenuo para creer que estos personajes no destruyan pruebas, o cosas peores.
#4 Cehona
#2 Es como el colapso del Metro en Madrid, ningún medio lleva una equipo móvil como si hacen cuando ocurre un día en Atocha.
Todos los días Óscar Puente poniendo visibilidad al problema de cientos de miles de madrileños y un día porque pone una imagen equivocada del Metro de París, salen todos en tromba del agujero a criticarlo.
#5 cocolisto
#2 Añado más,¿como es posible que Cerdan y otros estén en la cárcel sin pruebas físicas del dinero robado mientras Montoro que se sabe el modus operandi,que puede destruir pruebas,ocultar el dinero,este sí,robado y que supone millones y millones difícil de calcular,esté en la calle?.
#8 PerritaPiloto
#2 #5 Cerdán parece ser que te Ia más medios para movilizar dinero, incluidos los del partido. Ábalos y Koldo ya no los tenían. Además gracias a más grabaciones de Koldo hay una montaña de indicios contra ambos. Por mucho que quieran destruir ya hay copia de todo.

En cuanto a Montoro parace que los informes son tan grandes y contienen tantos indicios que lo que pieda destruir es irrelevante.
#7 Tito_Keith
#2 Pero Begoña utilizaba un software gratis sin permiso o algo así...
Sólo con Montoro y la policía que inventaba pruebas contra rivales políticos es para que cerraran el PP para siempre, pero Ejpaña es asín
#3 JuanCarVen
#_1 cuando te pagan?
#6 Glidingdemon
#3 un cuenco de {0x1f4a9} es diario, no ves como apestan sus comentarios?
#1 alcama
#0 las etiquetas no son para hacer valoraciones , para eso estan los comentarios.
Parece mentira que a estas alturas tengamos que explicar para qué sirven las etiquetas
