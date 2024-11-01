·
El final de una era en Algeciras: Landaluce se prepara para dimitir tras las denuncias por acoso sexual
El PP ultima la salida del que ha sido alcalde desde el año 2011. Jacinto Muñoz, actual primer teniente de alcalde, tomará el testigo.
#1
luspagnolu
"Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie" (en italiano: "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi").
0
K
20
#2
laruladelnorte
A la presión política se ha sumado el diputado de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, quien ha advertido en redes sociales de que, si Landaluce no dimite, hará públicas unas supuestas pruebas en forma de mensajes privados. Según ha señalado, se trataría de capturas de WhatsApp de varias mujeres presuntamente implicadas en las denuncias de acoso sexual. Además, ha manifestado su intención de llevar el caso a la vía judicial, con independencia de la decisión que adopte el todavía alcalde de Algeciras.
Alvise Perez ,el justiciero terror de los delincuentes.
0
K
9
