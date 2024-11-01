edición general
El fin de la Pax Americana en Europa

Trump ha avisado a Europa de que ya no comparte sus valores y que EEUU apoyará hasta el final a la extrema derecha europea. 2026 será el momento en que se compruebe si este será el auténtico choque de civilizaciones que enfrentará a Europa y EEUU

tul #3 tul
Por si no habia quedado bien claro ya quien financia y se beneficia de que en europa gobierne la extrema derecha
cabobronson #5 cabobronson
La ultraderecha nazionalista europea vendiendo Europa a EEUU
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Se trata de un conflicto ideológico, prácticamente existencial, entre los países que edificaron la relación trasatlántica después de 1945. El primer mandato de Trump entre 2017 y 2021 fue un aviso. El segundo no deja lugar a dudas. EEUU ha advertido a la UE que ya no están en el mismo bando.

Debe ser que mientras espiaban a los presidentes europeos o, en 2014, la embajadora estadounidense para asuntos europeos Victoria Nuland decía “fuck the EU” podíamos considerar que "estabamos en el mismo bando".
Yorga77 #1 Yorga77
Y este es el primer ladrillo para la guerra.
camvalf #7 camvalf
Dos tarados con pepinos nucelares apoyandoba la derecha, que puede salir mal.
Cosmos1917 #2 Cosmos1917 *
El imperio se cae y usará a los buróratas de la UE como perros falderos para que metan a la clase trabjadora europea en una guerra, no para ganar sino para ganar tiempo ante una más que posible guerra civil en EEUU. Ningún imperio ha caido sin llevarse a medio mundo por delante.
#6 coninguez
"EEUU quiere exportar a todo el continente europeo su cruzada contra la inmigración a la que considera una amenaza existencial no inferior a la del terrorismo o el narcotráfico. ". Si se emprende una cruzada contra la inmigración a escala mundial, no es inmigración, es racismo.

Además qué raro que, por un lado, unos pretendan renazificar Europa mientras otros, por otro lado, quieran desnazificarla. Vaya pinza nos están preparando.
frankiegth #8 frankiegth *
#6. Las miserias del capitalismo ciegan. No sobran inmigrantes, que son personas, lo que sobra es desigualdad, la desigualdad enfermiza que engendra este sistema capitalista basado en la simplista y cinematográfica idea del : "...solo puede quedar uno...".

No creo que les preocupe tanto la inmigración como su enfermiza idea de enfrentarnos entre iguales.
