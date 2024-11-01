El fin de la Pax Americana en Europa

Trump ha avisado a Europa de que ya no comparte sus valores y que EEUU apoyará hasta el final a la extrema derecha europea. 2026 será el momento en que se compruebe si este será el auténtico choque de civilizaciones que enfrentará a Europa y EEUU
Debe ser que mientras espiaban a los presidentes europeos o, en 2014, la embajadora estadounidense para asuntos europeos Victoria Nuland decía “fuck the EU” podíamos considerar que "estabamos en el mismo bando".
Además qué raro que, por un lado, unos pretendan renazificar Europa mientras otros, por otro lado, quieran desnazificarla. Vaya pinza nos están preparando.
No creo que les preocupe tanto la inmigración como su enfermiza idea de enfrentarnos entre iguales.