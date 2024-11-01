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La FIFA rechaza la solicitud de Irán de reubicar partidos del Mundial en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel (ENG)
La FIFA ha rechazado la solicitud de Irán de trasladar sus partidos del Mundial de Estados Unidos a México, alegando impedimentos logísticos, según confirmó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
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#1
NoPracticante
*
La FIFap como de costumbre mostrando su imparcialidad.
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#2
pepel
Irán, quédate en casa; y si no, acude con drones.
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