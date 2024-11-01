edición general
13 meneos
14 clics
La FIFA rechaza la solicitud de Irán de reubicar partidos del Mundial en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel (ENG)

La FIFA rechaza la solicitud de Irán de reubicar partidos del Mundial en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel (ENG)

La FIFA ha rechazado la solicitud de Irán de trasladar sus partidos del Mundial de Estados Unidos a México, alegando impedimentos logísticos, según confirmó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

| etiquetas: fifa , iran , futbol , usa , méxico
11 2 0 K 131 actualidad
2 comentarios
11 2 0 K 131 actualidad
NoPracticante #1 NoPracticante *
La FIFap como de costumbre mostrando su imparcialidad.
6 K 72
pepel #2 pepel
Irán, quédate en casa; y si no, acude con drones.
1 K 35

menéame