FIFA quiere que Irán cumpla el calendario del Mundial y no actuará por queja palestina sobre Israel

“La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos”, afirmó Infantino, quien entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un premio de paz creado especialmente en el sorteo del Mundial en diciembre. La FIFA prohibió a Rusia del fútbol internacional después de su invasión de Ucrania. www.meneame.net/story/critican-fifa-sacar-rusia-mundial-pero-no-israel
Jajajaja es que los fachas, cómo son. Se sacan la polla bien gorda y nos mean en la cara al resto. Todos los días del año, en cualquier situación.