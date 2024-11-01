edición general
17 meneos
16 clics
FIFA quiere que Irán cumpla el calendario del Mundial y no actuará por queja palestina sobre Israel

FIFA quiere que Irán cumpla el calendario del Mundial y no actuará por queja palestina sobre Israel

“La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos”, afirmó Infantino, quien entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un premio de paz creado especialmente en el sorteo del Mundial en diciembre. La FIFA prohibió a Rusia del fútbol internacional después de su invasión de Ucrania. www.meneame.net/story/critican-fifa-sacar-rusia-mundial-pero-no-israel

| etiquetas: fifa , palestina , trump , infantino , fútbol
14 3 0 K 170 actualidad
3 comentarios
14 3 0 K 170 actualidad
#2 Suleiman
Lo dice el payaso que le regaló un premio de la paz a Trump.
4 K 81
Supercinexin #3 Supercinexin
"No noj gusta de mezclar el fúrgol con la política", dijo Infantino flanqueado por Javier Milei y Víctor Orbán xD

Jajajaja es que los fachas, cómo son. Se sacan la polla bien gorda y nos mean en la cara al resto. Todos los días del año, en cualquier situación.  media
1 K 40
frankiegth #1 frankiegth *
El futbol comercial y sus miserias. No merecen la repercusión mediática que se les brinda.
1 K 37

menéame