El festival Viñarock se desvincula del fondo israelí KKR tras las cancelaciones de grupos

El festival de música Viñarock se desvincula del fondo KKR, con intereses en Israel. A raíz de la masacre de Palestina, muchas bandas de música habían protestado por estos nexos y, cancelado sus actuaciones en la cita de Villarrobledo (Albacete). En consecuencia, parte del público reclamaba la devolución del coste de las entradas. Según ha podido saber RNE, la marca musical tiene nuevo dueño: lo ha comprado una empresa independiente vinculada al certamen.