Ferrovial, FCC y Añil levantarán un centro de fusión nuclear en Granada que imitará la energía que produce el Sol

Un consorcio formado por Ferrovial, FCC Construcción y la constructora granadina Añil se ha adjudicado un contrato de 174 millones de euros para realizar el diseño y la construcción del IFMIF-DONES, un acelerador de partículas que se levantará en Escúzar (Granada) para experimentar con la energía de fusión y avanzar hacia un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, como la que produce el centro del Sol o las estrellas. Ferrovial asegura que el IFMIF-DONES, que comenzará a operar a finales de 2029, se convertirá en una instalación científica
Pero si dices algo, te tachan de negacionista del cambio climático, de anticiencia, de loco, de votante de vox.
yo lo que veo es que en cuanto aparece una tecnología milagrosa, decir en alto que nunca va a funcionar o que es directamente inviable te convierte en un negacionista. En paralelo, las empresas y universidades saben bien cómo obtener financiamiento. Recordemos el grafeno, y cómo se convirtió en el material del futuro...en españa. Nadie en el mundo se creyó jamás que fuese a funcionar NADA gracias al grafeno, pero en españa se lo ponían hasta a la pintura!
Se puede criticar la estafa del hidrógeno y al mismo tiempo defender los coches eléctricos.
Se puede protestar en contra de las nucleares y defender las energías renovables.
Pero el titular es un click-bait vende-humos que tira para atrás y la noticia es una noticia sin mas, nada revolucionario ni espectacular como quieren vender.