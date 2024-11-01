edición general
Ferrovial, FCC y Añil levantarán un centro de fusión nuclear en Granada que imitará la energía que produce el Sol

Un consorcio formado por Ferrovial, FCC Construcción y la constructora granadina Añil se ha adjudicado un contrato de 174 millones de euros para realizar el diseño y la construcción del IFMIF-DONES, un acelerador de partículas que se levantará en Escúzar (Granada) para experimentar con la energía de fusión y avanzar hacia un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, como la que produce el centro del Sol o las estrellas. Ferrovial asegura que el IFMIF-DONES, que comenzará a operar a finales de 2029, se convertirá en una instalación científica

Kantinero #6 Kantinero
Apesta a pelotazo, Ferrovial que se marcho de España para pagar menos impuestos, carroñea contratos públicos y la UE apoyándolo
eltxoa #7 eltxoa
Humo!!!
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
fo! la vincompae que caló va a hacer alli
sleep_timer #1 sleep_timer *
En 25 años será la fuente de energía por excelencia, solucionando todos nuestros problemas de energías limpias y escasez de recursos energéticos. Da igual cuando leas esto.
#3 gadish
como he dicho mil veces: las empresas ven donde hay pasta, y en el bluf de la fusión hay muuuucha pasta. También en el hidrógeno verde.
Pero si dices algo, te tachan de negacionista del cambio climático, de anticiencia, de loco, de votante de vox.
Suigetsu #4 Suigetsu
#3 Estás comparando peras con manzanas.
#5 gadish
#4 por?
yo lo que veo es que en cuanto aparece una tecnología milagrosa, decir en alto que nunca va a funcionar o que es directamente inviable te convierte en un negacionista. En paralelo, las empresas y universidades saben bien cómo obtener financiamiento. Recordemos el grafeno, y cómo se convirtió en el material del futuro...en españa. Nadie en el mundo se creyó jamás que fuese a funcionar NADA gracias al grafeno, pero en españa se lo ponían hasta a la pintura!
Trigonometrico #9 Trigonometrico
#3 Creo que no.
Se puede criticar la estafa del hidrógeno y al mismo tiempo defender los coches eléctricos.
Se puede protestar en contra de las nucleares y defender las energías renovables.
#11 gadish
#9 y yo estoy de acuerdo. Pero si te pones a favor de continuar las nucleares, en contra del H verde, o en contra de la fusión, incluso si criticas que se meta pasta en proyectos que claramente no van a ningún lado, pues ya la tienes liada.
AlaarLowe #2 AlaarLowe *
Añil es la empresa del Cerdan granadino??!
jmangut #10 jmangut *
El titular es terrible... luego lees la noticia y entiendes que se trata de construir un acelerador de partículas cuyo fin es experimental y que Ferrovial ya tiene presencia en el ITER, por lo que todo tiene algo mas de sentido.
Pero el titular es un click-bait vende-humos que tira para atrás y la noticia es una noticia sin mas, nada revolucionario ni espectacular como quieren vender.
