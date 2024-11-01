Ferrovial, FCC y Añil levantarán un centro de fusión nuclear en Granada que imitará la energía que produce el Sol

Un consorcio formado por Ferrovial, FCC Construcción y la constructora granadina Añil se ha adjudicado un contrato de 174 millones de euros para realizar el diseño y la construcción del IFMIF-DONES, un acelerador de partículas que se levantará en Escúzar (Granada) para experimentar con la energía de fusión y avanzar hacia un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, como la que produce el centro del Sol o las estrellas. Ferrovial asegura que el IFMIF-DONES, que comenzará a operar a finales de 2029, se convertirá en una instalación científica