El fentanilo, la 'droga zombie', se cuela en las prisiones de Málaga: desde cartas con remitentes falsos hasta parches

La detección de fentanilo en centros penitenciarios de la provincia de Málaga ha encendido las alarmas entre los funcionarios. La conocen como droga zombie y, aseguran, llega a los presos a través de cartas de familiares y de parches impregnados en una sustancia tan potente como adictiva. El último episodio, ocurrido esta semana en la cárcel de Alhaurín de la Torre, ha puesto de relieve los riesgos que supone la “fácil introducción” de este analgésico opioide en un entorno especialmente vulnerable. Un reo tuvo que ser evacuado de urgencia...
| etiquetas: fentanilo , urgencia , droga , prisiones , málaga
Imagino que es algun I+D narco para colar drojas en las carceles.
Pero estamos hablando de contrabando cancelario y no de prescripciones médicas.
Gracias EEUU
Y digo del estado,’porque si no es capaz de controlarlo ahí, que cojones intenta controlar fuera de la cárcel? Es una puta pantomima