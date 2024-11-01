edición general
8 meneos
20 clics
El fentanilo, la 'droga zombie', se cuela en las prisiones de Málaga: desde cartas con remitentes falsos hasta parches

El fentanilo, la 'droga zombie', se cuela en las prisiones de Málaga: desde cartas con remitentes falsos hasta parches

La detección de fentanilo en centros penitenciarios de la provincia de Málaga ha encendido las alarmas entre los funcionarios. La conocen como droga zombie y, aseguran, llega a los presos a través de cartas de familiares y de parches impregnados en una sustancia tan potente como adictiva. El último episodio, ocurrido esta semana en la cárcel de Alhaurín de la Torre, ha puesto de relieve los riesgos que supone la “fácil introducción” de este analgésico opioide en un entorno especialmente vulnerable. Un reo tuvo que ser evacuado de urgencia...

| etiquetas: fentanilo , urgencia , droga , prisiones , málaga
7 1 0 K 74 actualidad
10 comentarios
7 1 0 K 74 actualidad
devilinside #1 devilinside
Si hay algún experto, que me corrija, pero lo de los papeles impregnados en fentanilo no me cuela. Lo que es lógico es lo de los parches, que es el método de administración a pacientes a los que se les receta
1 K 23
sat #3 sat
#1 Impregnarlo en papel será una técnica de laboratorio underground para pasar controles de seguridad. Como cuando el LSD venía impregnado en cartón. Los tripis de toda la vida. Lo sé por un amigo.
1 K 20
devilinside #5 devilinside
#3 Es que los secantes de ácido eran el medio de consumo habitual. Un amigo mío me comentó también que había veces que cuando se pillaba directamente al fabricante le metía una gota a un terrón de azúcar
0 K 12
OCLuis #6 OCLuis *
#1 Hace años en las cárceles se pasaba lsd en comics impregnando los ojos negros de los personajes.

#3
0 K 10
devilinside #7 devilinside
#6 Los ácidos daban juego. También se mandaban a España debajo de los sellos de correo
0 K 12
#4 Hacksturcon
#1 Colar cuela, cualquier substancia es absorvida por la piel, hasta la tinta de periodico si te envuelves con ellos y se moja.

Imagino que es algun I+D narco para colar drojas en las carceles.
0 K 6
angeloso #8 angeloso
#1 Siendo que una dosis moderada está entre 2-20 µg/kg, con entre 1 y 2mg tienes el viaje. Eso cualquier papelito lo absorve sin más problema. Luego te comes el papel.
0 K 10
TripleXXX #9 TripleXXX
#1 Medicamente es asi, también en una especie de chupa chups.

Pero estamos hablando de contrabando cancelario y no de prescripciones médicas.
0 K 8
#2 Dav3n
Gracias EEUU, primero fue el cine de mierda para amebas y unos valores darwinistas que justificaban la lucha por los recusos, luego la comida de mierda gourmet y la ausencia de raciocinio a futuro, ahora, el fentanilo.

Firmado:

Alguien que creció viendo David el Gnomo y Conan, el niño del futuro

Gracias EEUU
0 K 12
taSanás #10 taSanás *
Dice mucho del estado que en un sitio que controla al 100% no sea capaz de parar la entrada de droga.

Y digo del estado,’porque si no es capaz de controlarlo ahí, que cojones intenta controlar fuera de la cárcel? Es una puta pantomima
0 K 8

menéame