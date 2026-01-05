edición general
Feliz vasallaje, Europa

[Visible en modo lectura] La tibia respuesta europea abre la puerta a que los próximos episodios puedan ser Cuba o Groenlandia.

carakola #3 carakola
Respuesta tibia dicen... Respuesta cómplice es más adecuado. Llevan apoyando el asedio a Venezuela desde hace años con sanciones o reconociendo a elementos como Guaidó.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Solo por insinuar lo de Groenlandia, la UE debería salir a explicar que un aliado y menos un aliado OTAN puede espiar o amenazar con anexionarse un territorio europeo
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Tiene cojones que eso lo vaya a decir Dinamarca, que fue el país que ayudó a Obama a espiar a Merkel.
Supercinexin #2 Supercinexin
Cuba ni cotiza, y la Unión Europeda del PPE + Patriots + Liberatas, encantada igual que estaba ayer.

Luego querrán que lloremos muy fuerte por Groenlandia. Pero de todas formas la derecha europea acabará alineándose con USA para lo que realmente se prepara, que es atacar a China.

manbobi #5 manbobi
El País juega a dos bandas.
Postmeteo #6 Postmeteo
Hasta los pantalones de los que creen que Europa pinta algo a nivel militar.
Este secuestro se ha hecho sin informar a Europa y a USA se la sopla lo que piensen los europeos
