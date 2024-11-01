Felipe VI y el 'show' de los toisones de los borbones

Juan Carlos impuso 24 collares, pero Felipe solo se atrevió a concedérselo a su hija Leo porque es lo que tocaba por ser la siguiente que se nos encajará en el trono sin nuestro permiso. Este año, Felipe se ha soltado el pelo y ha decidido que, venga, cuatro de golpe, que por algo celebra que en noviembre el “abu” Franco les regaló un país y la fortuna con la que les alimentamos.
Se lo dan entre ellos y lo pagamos entre todos
No descataría yo que eso hubiera pasado en su día.
Yo me imagino mejor a la Sofi diciendo "Como me sigas poniendo los cuernos te voy a da un par de toisones como panes de pueblo que vas a acabar cantando el Himno de Riego"
Eso en los últimos 40 años, pero antes alguna rabieta sí que se pilló. Cuando se pensaba que era alguien importante.