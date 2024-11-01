edición general
Felipe VI y el 'show' de los toisones de los borbones

Juan Carlos impuso 24 collares, pero Felipe solo se atrevió a concedérselo a su hija Leo porque es lo que tocaba por ser la siguiente que se nos encajará en el trono sin nuestro permiso. Este año, Felipe se ha soltado el pelo y ha decidido que, venga, cuatro de golpe, que por algo celebra que en noviembre el “abu” Franco les regaló un país y la fortuna con la que les alimentamos.

ur_quan_master
Prestigiosa institución la del Toisón de Oro.
Se lo dan entre ellos y lo pagamos entre todos
HeilHynkel
#7

No descataría yo que eso hubiera pasado en su día.
HeilHynkel
“Mami… te voy a dar un toisón, para que se te pase el disgusto de las amantes de papi”.

Yo me imagino mejor a la Sofi diciendo "Como me sigas poniendo los cuernos te voy a da un par de toisones como panes de pueblo que vas a acabar cantando el Himno de Riego"
ur_quan_master
#2 Sofía recibe su paga y se calla. Cero dignidad
HeilHynkel
#3

Eso en los últimos 40 años, pero antes alguna rabieta sí que se pilló. Cuando se pensaba que era alguien importante.
ur_quan_master
#5 un par de hostias y en su sitio. El estilo tradicional de la época.
Albarkas
#2 Los reyes se casan por intereses, dejaros de chorradas de cuernos, que parecemos niños chicos.
toshiro
Lo del toisón de oro es como una señal para distinguir hijos de puta desde lejos no?
mam23
Aquellos tiempos en los que el toison representaba algo...
