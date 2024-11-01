edición general
1 meneos
6 clics

Felipe VI habla con Juan Carlos I tras ataques de Irán

Felipe VI ha mantenido varias conversaciones con Juan Carlos I en Abu Dabi tras los ataques de Irán, una situación que ha llevado al rey emérito a cancelar su viaje previsto a Sanxenxo. El rey Felipe VI ha conversado en varias ocasiones durante los últimos días con su padre, el rey Juan Carlos, tras los ataques lanzados por el régimen iraní contra Emiratos Árabes Unidos en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel...

| etiquetas: monarquia , borbones , felipe vi , juan carlos i , guerra , iran , abu dabi
1 0 5 K -15 actualidad
8 comentarios
1 0 5 K -15 actualidad
Kantinero #6 Kantinero
Repito

Sabemos leer no hace falta abrir todas las noticias con un copia pego
www.meneame.net/user/YSiguesLeyendo/commented
4 K 71
#7 Marisadoro
#6 Un caso clínico.
A veces hasta contesta a sus propios comentarios.
0 K 20
Rogue #2 Rogue
De Irán o a Irán?
0 K 16
Pacman #8 Pacman
- Papa, que como estas?
- bien, hijo. Tienes mi cuarto listo, que lo mismo me quedo
- bueno, eso veremos a ver que dice la Leti, que en ese cuarto tiene sus cosas de pilates y el palacio no es un palacio
- bueno, hijo, si yo me apaño con poco


Me imagino algo así
:shit:
0 K 16
Jaime131 #3 Jaime131
Entre pillos anda el juego.
0 K 11
antesdarle #4 antesdarle
“una situación que ha llevado al rey emérito a cancelar su viaje previsto a Sanxenxo.” Bueno entre tanta miseria alguna buena noticia teníamos que tener
0 K 10
Escafurciao #5 Escafurciao
Al menos tenemos dos infiltrados en la zona.
0 K 8
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Así lo han manifestado a Confidencial Digital fuentes de absoluta solvencia, que añadieron también que don Felipe llamó por teléfono a su padre para saber cómo se encontraba, preguntarle si necesitaba algo y si tenía intención de mantener el viaje a España que iba a realizar. Don Juan Carlos tenía previsto trasladarse a Sanxenxo mañana, 12 de marzo, para competir en las regatas del clase 6-m que se celebrarán en la localidad pontevedresa durante el fin de semana, pero el sábado decidió no realizar el viaje y permanecer en Abu Dabi, donde tiene su residencia desde 2020 y donde se encuentra también su nieto Froilán...
3 K -11

menéame