Felipe VI habla con Juan Carlos I tras ataques de Irán

Felipe VI ha mantenido varias conversaciones con Juan Carlos I en Abu Dabi tras los ataques de Irán, una situación que ha llevado al rey emérito a cancelar su viaje previsto a Sanxenxo. El rey Felipe VI ha conversado en varias ocasiones durante los últimos días con su padre, el rey Juan Carlos, tras los ataques lanzados por el régimen iraní contra Emiratos Árabes Unidos en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel...
| etiquetas: monarquia , borbones , felipe vi , juan carlos i , guerra , iran , abu dabi
Sabemos leer no hace falta abrir todas las noticias con un copia pego
A veces hasta contesta a sus propios comentarios.
- bien, hijo. Tienes mi cuarto listo, que lo mismo me quedo
- bueno, eso veremos a ver que dice la Leti, que en ese cuarto tiene sus cosas de pilates y el palacio no es un palacio
- bueno, hijo, si yo me apaño con poco
Me imagino algo así