Felipe VI habla con Juan Carlos I tras ataques de Irán

Felipe VI ha mantenido varias conversaciones con Juan Carlos I en Abu Dabi tras los ataques de Irán, una situación que ha llevado al rey emérito a cancelar su viaje previsto a Sanxenxo. El rey Felipe VI ha conversado en varias ocasiones durante los últimos días con su padre, el rey Juan Carlos, tras los ataques lanzados por el régimen iraní contra Emiratos Árabes Unidos en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel...