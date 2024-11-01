Feijóo: "Todos queremos la paz, la diferencia es que Sánchez es el único que la usa para enfrentarse a todo el mundo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez "no deja de buscar pelea con todos los aliados de España" y ha vuelto a exigirle que pida permiso al Congreso para movilizar la fragata a Chipre.
| etiquetas: feijoo , paz , pp , guerra , iran
Relacionada de hoy mismo: "Israel: En Tel Aviv, una manifestación por la paz es interrumpida por la policía (FRA]"
www.meneame.net/story/israel-tel-aviv-manifestacion-paz-interrumpida-p
No se cansa de hacer el ridículo.
Mira que hay veces que se pueden criticar las acciones del gobierno. Pero esta vez Feijóo se está retratando como un traidor a los intereses de los españoles.e