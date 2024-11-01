edición general
Feijóo: "Todos queremos la paz, la diferencia es que Sánchez es el único que la usa para enfrentarse a todo el mundo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez "no deja de buscar pelea con todos los aliados de España" y ha vuelto a exigirle que pida permiso al Congreso para movilizar la fragata a Chipre.

#2 Suleiman
Se escucha cuando habla? Es que es tan absurdo lo que dice....
#1 Mustela
Más tonto y no nace.

Relacionada de hoy mismo: "Israel: En Tel Aviv, una manifestación por la paz es interrumpida por la policía (FRA]"
www.meneame.net/story/israel-tel-aviv-manifestacion-paz-interrumpida-p
#7 Albarkas
Otro día, otra Feijooada.
No se cansa de hacer el ridículo.
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
El gobierno ha evitado meternos en una guerra ilegal mientras cumple con sus compromisos con los aliados europeos enviando una fragata a Chipre. Ha conseguido el apoyo de la UE y de paso le calla la boca al agresor americano.

Mira que hay veces que se pueden criticar las acciones del gobierno. Pero esta vez Feijóo se está retratando como un traidor a los intereses de los españoles.e
vicus. #5 vicus.
La paz de Frijolito está en mamarle la minga al Trumpeta, solo así se vive algo tranquilo bajo un acosador sexual pedófilo, y no es porque Frijolito no esté conforme, todo lo contrario, le gusta, y lo hace gratis total. Frijolito está con la paz del Trumpeta, como lo está Cochina Manchado, que le quiere regalar su Nobel para que no se enfade, por qué la paz de Frijolito es la paz del Trumpeta y su amigo abrahamico BIbi, el carnicero de Gaza, que es el silencio de los muertos, más paz que esa no hay, todos queremos la paz, claro, paro cada uno a su manera.
txutxo #9 txutxo
De verdad. La gente que vota a este individuo, ¿no les da vergüenza cuando le oyen hablar? Este hombre perdió el norte cuando le sacaron de Galicia. Menuda putada le hicieron.
#3 Leclercia_adecarboxylata
Decidle que sí.
DonNadieSoy #4 DonNadieSoy
Este tio es un zoquete.
Iruñakis #6 Iruñakis
No es su Dia…cada día que este hombre abre la boca.
#10 utópicotipico
100000 votos mas para el PP
